Имам една мечта - да изградя бизнес. С тази мисъл 21-годишният Кeлечи Оняма напуска Нигерия, за да се установи в САЩ с едва сто долара в джоба си. Година по-късно той е създател на две успешни приложения, които му носят над 1,5 милиона приходи само през 2025 г.

Истинска история за американската мечта

Липсата на пари, контакти и резервен план принуждават Келечи да работи бързо и непрестанно, разказва той пред Digital Journal. Първото приложение, което създава още в родната си страна - Caspade - притежава характеристиките на социална мрежа. Макар да не се увенчава с особен успех, то става предпоставка за печеливша идея.

От комуникацията на Оняма с един от потребителите, той забелязва, че невинаги успява да върне подходящ отговор. Това го кара да се зачуди каква би била перспективата за приложение, което да анализира получените съобщения с помощта на изкуствен интелект и генерира подходящ отговор.

Оказва се - голяма. Първите, които използват приложението, са негови познати. "Това беше първият път, когато приятелите ми от гимназията наистина се интересуваха от това, което строя", шегува се Оняма пред Starter Story.

Това го кара да задълбочи работата си по проекта, а днес Social Wizard има над 700 хиляди изтегляния, като само през първите шест месеца отбелязва над 250 хиляди долара приходи от абонаменти (около 10 долара на седмица, 20 на месец и 80 на година). Според Келечи основните потребители на приложението са на възраст между 16 и 24 години, предимно момчета.

"Стана очевидно, че поколението Z е изправено пред уникални предизвикателства в ежедневните взаимодействия. Ще се изненадате да откриете, че мнозина намират за трудно да се справят с прости разговори - от поздрави за празници до сутрешни съобщения."

Дистрибуция и реклама

Основен двигател на успеха на Social Wizard е нуждата от подобен инструмент. Именно върху тази теза се крепи и цялата маркетингова стратегия на Келечи. Той започва да създава сам съдържание за социалните мрежи.

Успехът му в рекламата идва, след като открива точния формат, чрез който да представи приложението, а именно - с реални примери как работи. Следващата стратегическа стъпка е намирането на създатели на съдържание, които нямат голяма постоянна аудитория (съответно и няма да искат голямо заплащане), а няколко по-популярни клипове, но към правилната целева аудитория.

"Покажи на хората как работи. Ако намерят стойност в него, ще го изтеглят. Ще ви дадат пари и приложението ви ще се разрасне. За това видео платих около 120 долара, а то достигна 2 милиона гледания и донесе десетки хиляди долари, което е невероятна възвръщаемост на инвестициите."

Именно разходите за маркетинг са основните при създаването на приложението. Така чистата печалба е 90% от приходите, след удръжките от Apple, а поддържането на инфраструктурата е между 1-2 хиляди долара месечно.

Първо стъпало

След успеха на Social Wizard Кeлечи Оняма пуска приложението Clean Eats. То сканира етикетите на продуктите и извежда информация за състава и ефекта върху здравословното състояние. Основна потребителска маса са момичета между 18 и 28 години.

"Със Social Wizard продадохме увереност в социалния живот. С Clean Eats продадохме увереност в здравето и красотата", обяснява създателят.

На този етап той вижда перспективи в образователната ниша (включително за придобиване на нови умения), която смята за пренебрегвана от повечето компании.

Той дава няколко съвета към бъдещите предприемачи:

Проучете сектора. Ако е прекалено голям, намерете партньори, но никога не възлагайте работата изцяло на друг, за да придобиете нови знания и опит;

Ако не намерите начин да разкажете на хората за вашия продукт, тогава е по-добре дори да не го създавате;

По-лесно е да станете популярни в TikTok, отколкото в Instagram затова насочете усилията си натам. Създавайте колкото се може по-голям обем съдържание;

Не е нужно да се обръщате към създатели, които са директно във вашата ниша. Те могат да работят в някоя съседна (напр. приложение за фитнес с кулинарни акаунти за здравословни рецепти);

Създавайте решения, а не продукти;

Не се притеснявайте да използвате инструменти като React Native, NestJS, Firebase, Mixpanel;

С оригинални решения на проблеми и усърдна работа Кeлечи Оняма успява да сбъдне мечтата си едва на двадесет и две години, а амбициите му за растеж са още по-големи. "Не си луд, че си прекалено обсебен от целите си... За да бъдеш изключителен, по дефиниция, трябва да си изключение", обръща се той към аудиторията.