Северна Македония може да намали акцизите върху горивата, за да облекчи въздействието върху жизнения стандарт на гражданите. До мярката ще се стигне, ако се появи натиск за повишаване на цените на горивата поради войната между САЩ и Израел срещу Иран, заяви премиерът на страната Христиан Мицкоски, цитиран от SeeNews.

С течение на времето Северна Македония може да се сблъска с икономически натиск от нарастващите цени на горивата и газа, с по-голямо въздействие от горивата поради ограничената зависимост от газ, каза Мицкоски на пресконференция, излъчвана от правителството в YouTube канала му.

Източник: EPA/БГНЕС

В същото време ситуацията със сигурността в страната остава стабилна, казват властите, цитирани от местните медии.

В момента най-високите цени на дребно в Северна Македония са 74,5 денара (1,4 долара/1,2 евро) на литър за бензин Eurosuper 95, 76,5 денара на литър за Eurosuper 98, 71 денара на литър за Евродизел, 70 денара на литър за мазут EL-1 и 35,542 денара на килограм за мазут M-1 NS, според Комисията за енергийно регулиране.

Комисията регулира максималните цени на дребно на петролни продукти, включително горива като бензин, дизел, мазут и мазут, въз основа на референтните цени на световния пазар и правната рамка за ценообразуване на енергията.

Акцизът на горивата в България се определя от Закона за акцизите и данъчните складове, като ставките са сред най-ниските в ЕС. У нас фокусът през 2025-2026 г. е насочен основно към специфични сектори като земеделие и държавна помощ, а не към цялостно намаляване на акцизните ставки за масовия потребител.