Северна Македония е събрала исторически високо ниво на концесионни такси за добив на минерални ресурси, като преобладаващата част от тях са платени от частни субекти за правото на добив на държавни подземни ресурси през 2025 година. Това съобщи Министерството на енергетиката, минното дело и минералните ресурси на страната, цитирано от Mia.mk.

Според съобщението, през 2025 година са подписани 289 концесионни споразумения, в сравнение с 342 споразумения през 2024 година. Това е увеличение на събираемостта с 218%.

Източник: iStock

Според изявлението на местните власти успехът се дължи най-вече на усилията на министерството "за подобряване на събираемостта и засилване на контрола върху задълженията на концесионерите, включително засилени инспекционни проверки и проверки на място, изпращане на писмени предупреждения и процедури за нарушения за забавено плащане на задължения".

Енергийното министерство едностранно е прекратило 46 договора с концесионери, които не са изпълнили законовите си задължения (неплащане, нарушения на околната среда, неразрешено разширяване на находища, незаконно прехвърляне на концесия). От началото на тази година е в сила новият тарифен списък, който увеличи размера на концесионните такси до 100%.

"Увеличената събираемост пряко допринася за увеличаване на бюджетите на общините, в които концесионерите оперират, както и на държавния бюджет", пише в съобщението.

По-високите общински бюджети ще подкрепят инвестициите на местните власти в комунална инфраструктура, енергиен преход и проекти за възобновяема енергия, както и опазване на околната среда, твърдят още властите на Северна Македония.

Те допълват, че Министерството на енергетиката, минното дело и минералните ресурси остава ангажирано с установяването на най-високи стандарти за прозрачно и справедливо управление на природните ресурси.

"Тези резултати са доказателство за нашата решимост да засилим икономическите ползи от добива на минерални ресурси, като същевременно гарантираме устойчиво развитие и подкрепа за местните общности."