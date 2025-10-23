Tesla отчете рекордни приходи за третото тримесечие на 2025 г., но и рязък спад в печалбата, след като комбинацията от нови американски мита, отпаднали стимули за "зелени" автомобили и нарастващи разходи за изкуствен интелект и роботика сви оперативните ѝ маржове почти наполовина.

По данни на Financial Times, нетната коригирана печалба на Tesla е намаляла с 29% на годишна база до 1,8 млрд. долара - под очакваните 1,9 млрд. долара. Според Reuters печалбата на акция е била 50 цента, което също не достига прогнозата на анализаторите от 55 цента. Въпреки това приходите са надминали очакванията, като са се увеличили с 12% до 28,1 млрд. долара - нов рекорд за компанията.

Инвеститорите обаче останаха разочаровани, а акциите на Tesla поевтиняха с близо 4% в следборсовата търговия.

Главният финансов директор Вайбав Танеджа посочва, че въведените от администрацията на Доналд Тръмп мита върху автомобилни компоненти са стрували на компанията над 400 млн. долара през тримесечието, като разходите са разделени поравно между бизнеса с автомобили и енергийни батерии.

Междувременно американските власти отмениха глобите за превишени емисии за конвенционални автомобили, което на практика премахна схемите за търговия с емисионни кредити - важен източник на доход за Tesla. Приходите от тези програми са се свили с 44% до 417 млн. долара спрямо 739 млн. година по-рано.

Допълнителен натиск идва и от края на федералния данъчен кредит от 7500 долара за купувачите на електромобили, който изтече на 30 септември. Макар това временно да стимулира продажбите - Tesla е доставила рекордните 497 099 автомобила през тримесечието - ефектът се очаква да изчезне през следващите месеци.

Разходите на компанията са скочили с 50% до 3,4 млрд. долара, основно заради инвестиции в изкуствен интелект, роботика и разработката на автономни автомобили. Tesla потвърди, че вече разполага с 81 000 графични процесора Nvidia H100 в центъра си за данни в Тексас, използвани за обучение на нейните AI модели.

"Наскоро предоставихме различни дялови възнаграждения на служители, работещи по AI проектите. Подобни разходи ще продължат да растат", каза Танеджа.

Компанията очаква капиталовите ѝ разходи да се увеличат "значително" през 2026 г., когато се подготвя за "следващата фаза на растеж".

За да противодейства на очаквания спад в търсенето, Tesla представи по-евтини версии на Model Y и Model 3, като премахна част от стандартните функции и намали цените с около 5000 - 5500 долара. Анализаторите предупреждават, че подобна стратегия ще засили натиска върху печалбите, тъй като орязването на разходите за производство не компенсира напълно по-ниските продажни цени.

Мъск увери инвеститорите, че Tesla няма да жертва маржовете си и прогнозира "безумно високо" търсене за новите модели, включително за предстоящия Cybercab - роботакси, чието масово производство е планирано за 2026 г. Компанията също така подготвя старта на електрическия камион Semi и новото поколение батерии Megapack 3.

Tesla продължава да се позиционира като повече от автомобилна компания. Приходите от енергийния бизнес - включително инсталации на соларни системи и батерии за съхранение - са нараснали с 44% до рекордните 3,4 млрд. долара според FT, а по данни на Reuters обемът на съхранение е скочил с 81%.

Компанията напредва и с разработката на хуманоидния робот Optimus, чието производство може да започне към края на 2026 г.

Отношенията между Илон Мъск и президента Тръмп, първоначално възприемани като възможност за синергия, се обтегнаха заради различия по климатичната политика. Рязкото орязване на стимулите за електромобили от страна на администрацията в Белия дом се отрази негативно на компанията, а публичните изяви и политическата активност на Мъск предизвикаха критики и отчасти отблъснаха клиенти.

Паралелно Tesla подготвя акционерно гласуване на 6 ноември за нов пакет възнаграждения за Мъск на стойност до 1 трилион долара. Консултантите ISS и Glass Lewis вече препоръчаха на институционалните инвеститори да гласуват против, наричайки мащаба на плана "поразителен". Мъск отвърна, като нарече двете компании "корпоративни терористи".

Въпреки краткосрочния натиск върху резултатите, мнозина инвеститори остават уверени в дългосрочната визия на Мъск.

"Това е труден процес на проба--грешка, но Илон Мъск е решителен и историята показва, че постига целите си", коментира пред Reuters Нанси Тенглър, изпълнителен директор на Laffer Tengler Investments.

Пазарът обаче очаква доставките на Tesla през 2025 г. да намалеят с около 8,5% заради изтичането на данъчните стимули, остаряването на моделите и растящата конкуренция.