Собственикът на Tesla Илон Мъск е купил акции на компанията си за производство на електрически автомобили за около 1 милиард долара, съобщават световните агенции. Милиардерът магнат е закупил 2,57 милиона акции на цени между 371 и 396 долара, според регулаторни документи, цитирани от This is Money.

Покупката се разглежда като вот на доверие към компанията, като успя да изстреля нейните акции нагоре с 8,8% в ранната търговия в САЩ в днешния понеделник.

Този бизнес ход дойде, след като Мъск първо загуби, а след това си върна короната на най-богатия човек в света. Както Money.bg писа миналата седмица, бизнесменът за кратко беше изпреварен от създателя на Oracle Лари Елисън. Възстановяването на акциите на Tesla означава, че Мъск днес има състояние от около 310 милиарда долара спрямо около 260 милиарда долара, които има Елисън.

Според коментари успехът на Tesla зависи от присъствието на Мъск начело на компанията. Автомобилният производител е изправен пред ожесточена конкуренция от китайски марки. Надежда за спасение може и да има, след като Мъск напусна работата си в Белия дом през май, след като се скара с американския президент Доналд Тръмп. После обеща да посвети повече време на Tesla.

Източник: iStock

Бизнес интересите на милиардера обаче не спират до Tesla. Илон Мъск закупи Twitter и я преименува на X, като свен това управлява космическата компания SpaceX, стартъпа xAI, The Boring Company и Neuralink, която имплантира компютърни чипове в мозъка. А богатстовто му не спира да расте, което често води до критики, включително от страна на папата.

Към днешна дата някои главни изпълнителни директори на международни корпорации печелят 600 пъти повече от служителите си. За сравнение, те са печелили с четири до шест пъти повече преди 60 години. Илон Мъск скоро може да стане първият трилионер в света.