Представяте ли си да живеете в чисто нова къща, която струва около 10 000 лева? Или казано иначе, на цена в пъти по-ниска от тази на новите кемпери, които се продават в България. Повечето от тях струват между 100 и 200 000 лева. От следващата година Илон Мъск ще пусне на пазара на жилища нова т. нар. Tiny House 2026 на цена малко под $8 000, твърди подкаста West Tech в YouTube.

Новината за учудващо ниската цена от 7 789 щатски долара веднага привлече вниманието в интернет. Освен цената, голяма изненада прави и вътрешният дизайн на къщата. Tesla Tiny House не е просто компактно евтино жилище, а интегрира авангардни технологии, енергийна ефективност и устойчив дизайн по начин, който досега не е виждан при домове от толкова нисък ценови клас.

Източник: GettyImages

От соларни системи и смарт автоматизация, до модулни разпределения, които максимално използват пространството - къщата олицетворява визията на Илон Мъск за съчетаване на достъпно жилище с футуристични иновации.

Според коментари в интернет, потенциалните купувачи на такъв тип мини къща биха били много, като брокери дори коментират, че евтини футуристичен компактен дом може изцяло да промени градския живот, устойчивостта и достъпността в сферата на жилищата. За жалост обаче справка в официалния сайт на Tesla към момента не показва официална информация за подобен продукт. Илон Мъск не е споменал за мини къщата и в социалната си мрежа X, а видеата в YouTube приличат на генерирано от изкуствен интелект съдържание.

Впрочем, подобна информация за нискобюджетна високотехнологична къща, разработена от Илон Мъск, не излиза за първи път. Проверка на Money.bg показа, че през 2024-а година многобройни видеа в YouTube, гледани десетки хиляди пъти и масово публикувани и споделяни и във Facebook, отново твърдят, че ексцентричният милиардер и най-богат човек в света пуска на пазара Tiny House.

По-късно се оказа, че тиражираният интернет видеоклип по същество е реклама на стартъп компанията Boxabl, която наистина произвежда нискобюджетни миниатюрни домове. Дали тази компания обаче има нещо общо с Мъск така и не стана ясно, а бизнесменът нито потвърди, нито отрече информацията.

Още през 2023-а година Business Insider обаче съобщи, че Илон Мъск притежава нискобюджетна къща на Boxabl, но я ползва като къща за гости и не живее в нея.

Неосъщественият план за стотици къщи за работници в Тексас

През 2023-а година Business Insider съобщи, че Илон Мъск планира да построи стотици жилища в Тексас за работниците в неговите компании. Според информацията, базирана във Флорида строителна компания Lennar, си партнира с фирма на Мъск, за да построи първоначално 110 жилища близо до централата си.

Публикувани документи на окръга показаха, че жилищният комплекс има улици, наречени Boring Boulevard, Cutterhead Crossing, Waterjet Way и Porpoise Place. Към днешна дата такива жилища все още няма. В Остин се намира гигафабрика на Tesla.