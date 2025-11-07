Акционерите на Tesla одобриха пакета за заплащане, който може да превърне главния изпълнителен директор на компанията Илон Мъск, вече най-богатият човек в света, в първия трилионер в света, съобщава CNN Business. От автомобилният производител обявиха, че над 75% от акциите са гласували в подкрепа на пакета за заплащане по време на годишното събрание на акционерите на компанията.

Гласуването не включва 15% от компанията, които Мъск вече притежава. Масата от присъсщтващите на събранието избухна в овации и скандирания, когато резултатите бяха обявени, а Мъск благодари на акционерите и на борда на директорите на Tesla малко след това.

"Много го оценявам", каза милиардерът.

Илон Мъск не получава никаква заплата, но одобреният пакет за заплащане е под формата на акционерна субсидия, която би му дала до 423,7 милиона допълнителни акции на Tesla през следващите 10 години.

Източник: GettyImages

Тези акции биха могли да струват около 1 трилион долара, ако компанията достигне пазарната капитализация от 8,5 трилиона долара, необходима на Мъск да се класира за пълното потенциално изплащане.

Освен това, Tesla трябва да постигне серия от оперативни или финансови цели, за да получи пълния брой акции, които ще бъдат разпределени в 12 равни вноски. Получаването на всички акции, налични по този пакет през следващите 10 години, би било еквивалентно на печалба от 275 милиона долара на ден, което би надминало всеки друг пакет за заплащане на ръководители в историята.

Амбициозни цели за растеж на акциите

За да достигне Tesla необходимата пазарна стойност от 8,5 трилиона долара, акциите трябва да скочат с 466% от днешната цена на акциите. Това е и с около 70% по-високо от цената на най-ценната компания в света, Nvidia, която достигна рекордните 5 трилиона долара пазарна капитализация миналата седмица.

Според данните на Bloomberg, Мъск вече притежава приблизително 473 милиарда долара, най-вече благодарение на дяловете му в Tesla, както и в другите компании, които контролира, включително SpaceX и xAI. Гласуване за отхвърляне на пакета за заплащане в четвъртък можеше да означава напускането му от поста главен изпълнителен директор на Tesla.

Бордът на директорите на компанията обяви, че Илон Мъск е повдигнал възможността да напусне компанията, ако не получи гаранциите за контрол, които пакетът за заплащане може да му предостави. Компанията обаче имаше трудна година.

Продажбите и печалбите спаднаха през първата половина на годината и Tesla е изправена пред потенциални загубени милиарди приходи поради намалената подкрепа на правителството на САЩ за електрически превозни средства.

Бъдеще с роботи и изкуствен интелект

Голяма част от ръководителите на Мъск и Tesla твърдят, че Tesla измества фокуса си от продажбата на електрически автомобили към продажбата на самоуправляващи се коли, включително флотилия от "роботаксита", както и хуманоидни роботи.

В обръщението си към акционерите Мъск говори повече за роботи, които все още не са пуснати в продажба, отколкото за автомобилите на компанията. Повечето от препратките му към автомобилите бяха за така нареченото им пълно самоуправление (FSD) - функция за подпомагане на водача, която все още изисква от водачите да бъдат бдителни и готови да поемат контрол над автомобилите.

Междувременно Илон Мъск заяви, че роботите ще бъдат по-големи от автомобилния бизнес на компанията - или дори от който и да е друг бизнес.

"Мисля, че това ще бъде най-големият продукт на всички времена. Той ще бъде по-голям от мобилните телефони, по-голям от всичко. Предполагам, че всеки човек на Земята ще иска да има свой собствен личен R2D2 или C3PO."

Бизнесменът дори прогнозира, че роботите на Tesla биха могли да заменят хирурзите, да доведат до края на глобалната бедност и да променят световния икономически ред. Той твърди, че те биха могли да се произвеждат за 20 000 долара всеки, което ще позволи на компанията да ги продава за цената на автомобил.

И все пак тези продукти все още са в процес на разработка и не са пуснати в продажба. Това означава, че дори с приемането на пакета за заплати не е сигурно, че Мъск някога ще види някой от потенциалните ѝ стотици милиони акции. Той ще трябва да разреши текущите проблеми на компанията и след това да изпълни големите обещания, които е дал за бъдещето.

Илон Мъск настоява, че се нуждае от допълнителните акции, за да има по-голям контрол над компанията, а не защото иска много повече богатство.

"Аз не искам просто да похарча парите", каза милиардерът по време на разговор с инвеститори миналия месец.

"Трябва да имам достатъчен контрол върху гласовете, за да ми се даде силно влияние, но не толкова, че да не мога да бъда уволнен, ако полудея."