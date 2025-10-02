Милиардерът Илон Мъск, най-богатият човек в света, е изминал половината път към това да се превърне в първия трилионер на планетата, съобщава Forbes, позовавайки се на нови данни. Главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX стана първият човек, постигнал нетно състояние от 500 милиарда долара за кратко, тъй като акциите на компанията му за електрически автомобили се възстановиха след краткия му и странен престой в американската политика.

Нетното състояние на 54-годишния Мъск достигна 500,1 милиарда долара на 1 актомври, преди да се понижи до 499,1 милиарда долара, разбираме от тракера на изданието "Милиардери в реално време".

След Илон Мъск, в списъка на Forbes са главният изпълнителен директор на Oracle Лари Елисън с нетно състояние от 350,7 милиарда долара, следван от главния изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг с нетно състояние от 245,8 милиарда долара.

Източник: EPA/БГНЕС

След като завършва Университета на Пенсилвания и напуска Станфордския университет, Мъск натрупва първите си милиони, когато продава компания за софтуер за онлайн публикуване на американския производител на компютри Compaq за повече от 300 милиона долара през 1999 година.

Следващата му компания в крайна сметка се слива с PayPal и след като напуска това начинание, роденият в Южна Африка технологичен предприемач основава компанията за космически ракети SpaceX през 2002 г. и става председател на производителя на електрически автомобили Tesla през 2004-та година.