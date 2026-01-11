Сега в света се разработват няколко свръхзвукови самолета за гражданска употреба. Някои прототипи съществуват само като маркетингови предложения, докато други вече са се издигнали в небето.

Например, през януари 2025 г. своя първи свръхзвуков полет извърши шесттонният едноместен самолет, прототип на технологията XB-1 на американската компания Boom Supersonic. Разработчиците отбелязват, че такъв апарат може да постигне полет с ниско ниво на шум със скорост до 1,3 Маха.

През октомври 2025 г. излетя експерименталният свръхзвуков самолет X-59, предназначен да проучи възможностите за създаване на свръхзвукови пътнически самолети. Самолетът е разработен от американската корпорация Lockheed Martin в сътрудничество с NASA. Той беше представен за първи път през 2024 година.

А американският стартъп Spike Aerospace призовава да се праявят предварителни поръчки за неговия свръхзвуков бизнес джет S-512 Diplomat, който се очаква да бъде "най-бързият граждански самолет от този тип". С максимална скорост от 1,6 Маха (почти 1800 км/ч), неговите създатели твърдят, че той не изпитва звуков удар. Особено се подчертва комфортът на 18-местния салон за пътници, където вместо прозорци, ще има широки екрани на които ще се показва обстановката навън. Засега компанята Spike Aerospace обаче не е обявила официално за никакви действително построени прототипи, камо ли за провеждане на тестове с тях.

През лятото на 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която се подновява подкрепата за развитието на свръхзвукова авиация в страната. Полетите със скорост по-бърза от звука над територията на САЩ са забранени от Федералното управление по гражданска авиация от 1973 г. Заповедта на Тръмп отменя тези ограничения.

Американската компания Venus Aerospace разработва реактивна система за задвижване на бъдещи самолети - по-специално пътнически самолет. Тя е базирана на детонационен ракетен двигател, при който горивото гори не равномерно, а в контролирани експлозии, като получената ударна вълна се завихря в горивната камера. Детонационният двигател е част от въздушно-реактивен двигател.

Китайската компания Sichuan Lingkong Tianxing Technology разработва собствен свръхзвуков пътнически самолет, чийто първи полет се очаква да бъде през 2030 г. Междувременно, според изявление на стартъпа, се подготвя за тестване безпилотен летателен апарат с дължина 7 метра и тегло 1,5 тона. Създателите се надяват, че дронът ще може да достигне крейсерска скорост от 4,2 Маха на височина 20 километра.