Компанията Airbus е отбелязала значително подобрение в доверието и представянето на своите доставчици, като те са готови да подкрепят целта на компанията за увеличаване на доставките със 7% до около 820 самолета тази година, заяви висш служител на компанията, цитиран от Reuters.

Европейският производител на самолети е на път към дългосрочната си цел за увеличаване на производството на теснофюзелажни самолети до 75 на месец през 2027 г., заяви пред медии Флоран Масу ди Лабакер, изпълнителен вицепрезидент по операциите на компанията.

Най-големият производител на самолети в света открива в САЩ втора производствена линия за самолети от семейството "A320neo" в Мобил, щата Алабама.

Airbus планира подобно разширение и в Китай през следващите седмици.

По думите на шефа от Airbus, разширената мрежа от 10 монтажни линии ще бъде достатъчна за постигане на производствените цели, въпреки изместването на търсенето към по-големия "A321neo", който изисква повече време за производство.

През 2021 г. Airbus обяви планове почти да удвои производството на теснофюзелажни самолети от 40 на месец на 75 до 2025 г. Компанията запази тази цел, обаче постепенно отложи датата с две години, поради затруднения и забавяния в целия отрасъл.

Източници от индустрията твърдят, че Airbus се е борил през това време да убеди някои доставчици да увеличат инвестициите си за планове, които може да не се осъществят, тъй като целите са били многократно удължавани.

Масу посочи, че Airbus има за цел да завърши сделката за доставчика Spirit AeroSystems до края на годината. "Сделката напредва, очакваме да я финализираме през четвъртото тримесечие", каза той пред медии.

Коментарите за производството съвпадат с тези на служител на Boeing, който каза на конференция, че веригите за доставки са се стабилизирали.

По информация от доставчици, Airbus в момента произвежда по 63 самолета на месец, отчасти чрез абсорбиране на запаси, допълва Reuters.