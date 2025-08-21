Нова Зеландия обяви, че ще похарчи 2,7 милиарда новозеландски долара (1,6 милиарда щатски долара) за закупуване на пет хеликоптера MH-60R Seahawk и два самолета Airbus A321XLR - първата голяма инвестиция след решението за подмяна на остаряващия военен авиационен флот на страната.

По-конкретно, 2 милиарда новозеландски долара ще бъдат използвани за закупуване на морски хеликоптери, произведени от Lockheed Martin (Sikorsky) и 700 милиона новозеландски долара за A321XLR, съобщиха министърът на отбраната Джудит Колинс и министърът на външните работи на станата Уинстън Питърс в съвместно изявление, съобщи Reuters.

И двете инвестиции са част от планираните ангажименти, очертани през април в правителствения План за отбранителни способности.

През април Нова Зеландия обеща да увеличи разходите си за отбрана с 9 милиарда новозеландски долара през следващите четири години и да се стреми почти да удвои разходите за отбрана до 2% като дял от своя брутен вътрешен продукт (БВП) през следващите осем години, в рамките на Плана за отбранителни способности.

"Сега ще действаме с бързи темпове, за да закупим хеликоптери директно чрез програмата на Съединените щати за продажби на оръжие в чужбина, вместо да обявяваме по-широк търг, като се очаква кабинетът да разгледа окончателния бизнес план следващата година", каза Колинс.

Двата нови самолета Airbus, които ще заменят Boeing 757, ще бъдат придобити по шестгодишен лизинг с опция за закупуване.

Двата самолета Boeing 757 на новозеландските военновъздушни сили са на повече от 30 години и възрастта им ги прави все по-ненадеждни.

"Това решение ще гарантира, че Нова Зеландия разполага с критично боеспособен, оперативно съвместим и надежден флот", коментира още министърът на отбраната.

Инвестиционните решения на правителството показаха, че то реагира на "рязко влошаващата се среда за сигурност", каза от своя страна министърът на външните работи. "Глобалното напрежение се увеличава бързо и ние трябва да инвестираме в националната си сигурност, за да гарантираме икономическия си просперитет", добави той, цитиран от Reuters.

Израел пък планира да закупи самолети-цистерни от Boeing

Израел планира да закупи два военни самолета-цистерни (за зареждане с гориво във въздуха) KC-46, произведени от Boeing, в сделка за 500 милиона долара. Сделката ще бъде финансирана с военна помощ от САЩ, съобщи израелското Министерство на отбраната, пише Reuters.

Компанията Boeing заяви, че ще подпише договора с правителството на САЩ, след като израелския министерски комитет за обществени поръчки в областта на отбраната даде одобрението си.

Правителството на САЩ контролира продажбите и трансферите на военна техника в чужбина към други държави.

Военните вече експлоатират четири самолета-цистерни KC-46, произведени от Boeing, се казва в изявление на Министерството на отбраната на Израел.

Генералният директор на министерството Амир Барам каза в изявление, че тези самолети-цистерни ще засилят стратегическите способности на военните за далечни разстояния, което ще им даде възможност да действат на по-голямо разстояние, с по-голяма сила и с по-голям обхват.

Израел използваше такива самолети-цистерни за зареждане с гориво по време на 12-дневната си въздушна война срещу Иран през юни.