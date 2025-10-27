Обединената авиостроителна корпорация (ОАК, част от структурите на "Ростех") планира да произведе (само) два граждански самолета за средни разстояния МС-21 през 2026 г. Това обяви главният изпълнителен директор на "Ростех" Сергей Чемезов, съобщи "Ведомости".

По думите му, към края на 2026 г. МС-21 би трябвало официално да получи сертификат, потвърждаващ производството с местни компоненти. Също до края на следващата година е планирано да бъдат произведени серийно два самолета МС-21. Топ мениджърът не уточни обаче кога е планирано поръчаните самолети да бъдат доставени на авиокомпаниите.

Ще припомним, че още през пролетта на миналата година беше обявено също от Сергей Чемезов и пред "Ведомости", че серийното производство на новия руски граждански самолет за средни разстояния МС-21 няма да започне през 2024 г., както се очакваше по-рано. По думите на ръководителя на "Ростех" тогава, началото на серийното производство ще бъде отложено "най-вероятно" за 2025 г. или "може би дори за 2026 година".

"Не, няма да има серийно производство на този самолет до края на 2024 г.", казва Чемезов, преди около година и половина". Той допълва тогава, че "след като завършат и последните изпитания, веднага след това ще видим резултатите".

А ако се върнем още малко назад, ръководителят на "Ростех" в края на 2023 г. на среща с руския президент Владимир Путин казва, че 18 самолета MС-21 се намират на различни стадии на готовност. Тогава Чемезов прогнозира, че самолетостроителят ще "произведе серийно" и ще предаде на "Аерофлот" шест самолета още през 2024 г. А до 2029 г. "Ростех" планира(ше) да започне да произвежда 72 самолета годишно.

Отлага се старта на серийното производство на новия руски граждански самолет за средни разстояния

В края на миналата година се предвиждаше първите самолети МС-21 да бъдат доставени през следващите месеци