Настоящата дължина на полета на руския самолет МС-21 - първите самолети от който би трябвало да бъдат произведени след около година - до голяма степен покрива потребностите на руските авиокомпании, тъй като 80% от пътническия трафик в страната е по маршрути с дължина до 3000 км. Това съобщиха за ТАСС от държавната корпорация "Ростех".

Максималната дължина на полета на самолета МС-21 в двукласна конфигурация ще бъде до 3830 км, според проектните характеристики представени от Обединена авиостроителна корпорация (ОАК, структура на "Ростех").Тази конфигурация е проектирана за 175 пътници.

Преди това обаче се съобщаваше, че прогнозната дължина на полета на самолета ще бъде 5100 км, но показателят - както сега става ясно - е намален с около 1200 км. Максималното тегло на самолета при излитане е проектирано за 85 тона.

"Като се има предвид, че 80% от целия пътнически трафик в Русия е по маршрути с дължина до 3000 км, настоящият обхват на МС-21 до голяма степен покрива нуждите на превозвачите", коментират от "Ростех".

От държавната корпорация отбелязват, че по отношение на дължината на полета, самолетът отговаря на оригиналното техническо задание на руското Министерство на промишлеността и търговията на страната от 2009 г. - за 3500 км със 180 пътници.

Всеки самолет, сърден от "нулата", обаче се развива и модифицира. "Например, Boeing 737-100, първият от семейството "737", имаше обхват от 2600 км, а следващият модел, "737-200", беше с обхват от 3500 км", посочват от "Ростех".

MС-21 е разработен от Русия пътнически самолет (както и за превоз на отвари) за къси и средни разстояния, предназначен да замени Ту-154 и семейството Ту-204 на руския пазар.