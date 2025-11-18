Дубайският авиопревозвач Emirates обяви в понеделник поръчка на още 65 самолета Boeing 777-9, укрепвайки позицията си на най-големия купувач на широкофюзелажни самолети в света, съобщават световните агенции.

Сделката бе съпроводена със значително условие - американският самолетостроител се съгласи да проведе проучване за осъществимостта на още по-голям вариант на модела.

Emirates оцени сделката за най-големия производствен самолет на Boeing на 38 милиарда долара, въпреки че анализатори отбелязват, че авиокомпаниите обикновено получават значителни отстъпки при такива мащабни транзакции. С обявените на откриването на авиосалона в Дубай поръчки, заявените от Emirates машини от семейството на 777X стават 270.

"Това е дългосрочен ангажимент, който поддържа стотици хиляди високотехнологични фабрични работни места", заяви изпълнителният директор на Emirates шейх Ахмед бин Саид Ал Мактум на пресконференция.

Искане за Boeing 777-10

Най-интересният елемент от споразумението е подкрепата за ново проучване за разработката на Boeing 777-10 - по-голям вариант на семейството 777X. Сделката предоставя на Emirates опции да конвертира последната си поръчка за 400-местния 777-9 в евентуалния 777-10, ако Boeing реши да продължи с разработката, или в по-малкия съществуващ вариант 777-8.

Моделът 777-10, който в момента преминава оценка на осъществимостта, се очаква да побира приблизително 450 пътници в конфигурация с първа и втора класа.

Празнина след A380

Дубайският превозвач търси самолети с по-голям капацитет след прекратяването на програмата Airbus A380, което остави празнина на пазара за ефективни широкофюзелажни самолети с висок капацитет.

Emirates, най-големият оператор на Airbus A380 в света с над сто самолета, последователно призовава производителите да разработват по-големи широкофюзелажни двумоторни самолети.

Airbus обаче спря производството на двуетажния гигант през 2021 г. след слабо търсене от други превозвачи.

Скептицизъм на производителите

Boeing не коментира въпроса за новата машина. Компанията все още се бори да сертифицира варианта 777-9, първият от три стартирани в рамките на програмата 777X. Emirates е най-големият клиент за 777X, като доставките се бавят вече 7 години и се очаква да започнат едва през 2027 г.

Президентът на авиокомпанията Тим Кларк заяви наскоро в подкаст, че се надява Boeing или Airbus да построят по-големи модели на най-големите си самолети за дълги полети, но описа производителите като "много избягващи риска".

Boeing и Airbus не изглеждат убедени, че има глобално търсене на толкова големи самолети след ниските продажби на 747-8 и самия A380. Въпреки това, натискът от Emirates може да промени уравнението, ако други големи авиокомпании последват примера на дубайския гигант.

Вниманието на авиосалона сега е насочено към това дали Emirates също ще поръча повече самолети Airbus A350... и какво ще поиска от европейския авиогигант в замяна.