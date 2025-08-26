Korean Air обяви най-голямата поръчка в своята история - 103 самолета Boeing на обща стойност около $36 милиарда. Сделката съвпадна с официалното посещение на южнокорейския президент И Дже-мьон във Вашингтон и срещата му с американския му колега Доналд Тръмп.

Поръчката обхваща модели Boeing 787, 777 и 737. Около половината от тях ще бъдат самолети 737 MAX 10, а останалата част - комбинация от 777-9 и 787 Dreamliner. Korean Air ще закупи и 8 товарни самолета 777-8 Freighter.

По данни на компанията, приблизително 80% от новите машини ще заменят съществуващи във флота, докато останалите ще послужат за разширяване на маршрутната мрежа в САЩ и Латинска Америка.

"Новите самолети идват в ключов момент за нашата авиокомпания, тъй като се подготвяме за интеграцията с Asiana Airlines. Това ще ни позволи да запазим конкурентоспособността си на глобалния пазар", заяви изпълнителният директор на Korean Air Чо Уон-те.

Източник: Korean Air

От Boeing определиха сделката като "забележително споразумение". Според компанията тя ще подкрепи около 135 хиляди позиции в САЩ, където за гиганта работят над 170 хиляди души.

Паралелно с това Korean Air финализира и отделно споразумение с GE Aerospace за доставка и поддръжка на двигатели на стойност $13,7 милиарда.

Сделката беше официално обявена по време на среща между представители на двете правителства и водещи бизнес лидери. Сред тях бяха ръководители на Samsung, Hyundai Motor Group и Nvidia.

В контекста на търговските преговори с администрацията на Тръмп подобни мащабни покупки на Boeing вече направиха и други страни. Япония се съгласи да закупи 100 самолета, а индонезийският превозвач Garuda - 50. Това допълнително засилва конкурентното предимство на американския производител спрямо европейския му съперник Airbus.

Korean Air е основана през 1969 г. и е член-основател на глобалния авиационен алианс SkyTeam.