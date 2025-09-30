Американският авиационен гигант Boeing е в ранен етап на разработване на нов теснофюзелажен самолет, който в бъдеще може да замени настоящия модел 737 MAX. Това съобщи Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати с въпроса.

По информация на изданието, главният изпълнителен директор на компанията Кели Ортберг вече е провел среща с ръководството на Rolls-Royce Holdings във Великобритания, за да обсъдят потенциален нов двигател. Същевременно, инженери на Boeing работят по проект на пилотска кабина за новия теснофюзелажен модел.

Засега обаче разработката е в ранен етап, а окончателните решения предстоят.

Официално от компанията заявяват, че приоритет остава изпълнението на настоящия план за възстановяване. В него се включва доставката на близо 6000 неизпълнени поръчки и сертифицирането на вече обявени модели.

Новината идва на фона на продължаващи регулаторни и правни предизвикателства пред Boeing.

Краят на 737 MAX

Самолетът 737 MAX бе спрян от експлоатация в световен мащаб през 2019 г. след две катастрофи, при които загинаха 346 души. И двата инцидента намалиха печалбите на Boeing и предизвикаха съдебни дела, разследвания и наказателно разследване от Министерството на правосъдието на САЩ.

Федералната авиационна администрация (FAA) отмени заповедта за забрана през 2020 г. по време на пандемията от COVID-19.

Миналия петък FAA обяви, че Boeing отново ще може да издава сертификати за летателна годност на някои машини 737 MAX - правомощие, отнето след фаталната катастрофа в Етиопия през 2019 г.

В началото на 2024 година обаче FAA наложи ограничение за производство на 38 самолета 737 MAX на месец, след като панел на нова машина на Alaska Airlines се отдели по време на полет. Случаят предизвика и ново наказателно разследване от Министерството на правосъдието на САЩ.

Според експерти, докато компанията се опитва да стабилизира операциите си, една евентуална разработка на наследник на 737 MAX може да се окаже ключова за бъдещето на Boeing в сегмента на теснофюзелажните самолети.