Планът на Rolls-Royce да захранва изкуствения интелект с ядрените си реактори може да я направи най-скъпата компания във Великобритания, заяви нейният шеф, цитиран от BBC. Инженерната фирма е подписала договори за предоставяне на малки модулни реактори (SMR) на правителствата на Обединеното кралство и Чехия за захранване на центрове за данни, управлявани от AI.

Изкуственият интелект набира популярност от 2022 г. насам, но технологията използва много енергия, което повдига практически и екологични опасения. Главният изпълнителен директор на Rolls-Royce - Туфан Ергинбилгич, заяви пред BBC, че компанията има "потенциал" да се превърне в най-високо оценената компания във Великобритания, като изпревари най-големите фирми на Лондонската фондова борса, благодарение на сделките си със SMR.

"Няма частна компания в света с ядрения капацитет, който имаме ние. Ако не станем лидер на пазара в световен мащаб, значи не сме направили нищо."

Наричат го супермениджър и това не е случайно. В момента се наблюдава десетократно увеличение на цената на акциите на Rolls-Royce, откакто Ергинбилгич пое компанията през януари 2023 година.

Източник: Rolls Royce SMR

Въпреки това, за момента босът отхвърля идеята Rolls-Royce да листва акциите си в Ню Йорк, както направи британският разработчик на чипове Arm. Компании като Shell и AstraZeneca обмислят този ход в търсене на по-високи оценки.

На този фон 50% от акционерите и клиентите на Rolls-Royce са базирани в САЩ.

"Това не е в нашия план. Не съм съгласен с идеята, че може да се работи добре само в Америка. Това не е вярно и се надяваме, че го доказахме."

Инвестиции в изкуствен интелект

Rolls-Royce вече доставя реакторите, които захранват десетки ядрени подводници. Компанията има огромно предимство на бъдещия пазар за внедряване на тази технология и на сушата под формата на малки морски моторни реактори (SMR). SMR са не само по-малки, но и по-бързи за изграждане от традиционните ядрени централи, като разходите вероятно ще намалеят с въвеждането на нови блокове в експлоатация.

Според изчисленията, светът ще се нуждае от 400 SMR до 2050 година. При цена до $3 милиарда за всеки, това е един пазар от над трилион щатски долара, в който е много възможно Rolls-Royce да доминира.