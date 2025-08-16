Rolls-Royce Phantom е символ на абсолютния лукс и престиж вече цяло столетие. От 1925 г. насам това име остава най-престижното в гамата на британската марка.
Ето историята на всички осем поколения на легендарния модел, разказана от Car and Driver:
Phantom I (1925-1931): Раждането на легендата
Първият официален Phantom е представен през 1925 г. под името New Phantom. Името вероятно е създадено от търговския директор на марката Клод Джонсън.
Източник: Wikimedia Commons
Ключови характеристики:
- 7,7-литров редови шестцилиндров двигател
- Четиристепенна трансмисия без синхронизатори
- Продавани като шасита за персонализирани каросерии
- Над една трета от производството се осъществява в американския завод на компанията
Phantom II (1929-1935): Класика от времената на Голямата депресия
Въпреки Голямата депресия, Rolls-Royce се изправя срещу американската конкуренция от Duesenberg, Packard и Cadillac с подобрена платформа за по-добро управление и комфорт.
Източник: Wikimedia Commons
Новости:
- Усъвършенстван двигател със 120 к.с.
- Синхронизатори в горните две предавки
- Подобрени спирачки и окачване
- Спортният Phantom Continental с по-късо междуосие за собственици-водачи
Phantom III (1936-1939): V12 силата
За да се справи с мощните американски V12 и V16 двигатели, Rolls-Royce използва опита си в авиационните двигатели и създава 7,3-литров V12 със 180 к.с.
Източник: Wikimedia Commons
Иновации:
- Първият V12 двигател в историята на Phantom
- Напълно независимо предно окачване
- 160 км/ч, достигани и поддържани с лекота
- Подобрено управление и комфорт
Phantom IV (1950-1956): Само за крале и диктатори
След Втората световна война Rolls-Royce, която прави двигателите на Spitfire и цял куп други бойни самолети, създава ограничена серия само за кралски семейства и държавни глави. Произведени са само 18 броя.
Източник: Wikimedia Commons
Специални клиенти:
- Кралица Елизабет II и принц Филип
- Генерал Франко от Испания
- Шахът на Иран
- Емирът на Кувейт
Двигателите от 5,7 и 6,5 литра са проектирани да работят практически безкрайно дълго при ниски обороти - идеални за парадни шествия.
Phantom V (1959-1968): Епохата на знаменитостите
Phantom V запазва присъствието си сред монарсите, но също така привлича знаменитости от музикалната индустрия благодарение на 6,3-литровия V8 с автоматична трансмисия GM.
Източник: Wikimedia Commons
Известни собственици:
- Джон Ленън - закупи един през 1964 г. и боядисан по характерен начин
- Елвис Пресли - оборудван с телефон и микрофон
Phantom VI (1968-1990): Краят на една епоха
Последното поколение, доставяно като голо шаси без каросерия. Само 374 броя са произведени за 22 години, като едва шест са изработени през 80-те.
Източник: Wikimedia Commons
Технически детайли:
- Легендарният 6,75-литров V8, който се използва над 60 години
- Подобрени отопление и климатизация
- Въздушно окачване
- Хидравлични барабанни спирачки с двоен главен цилиндър
Phantom VII (2003-2017): Възраждането
След над десетилетие пауза, BMW възражда Phantom с напълно нов дизайн в Гудууд. Резултатът е повече от впечатляващ.
Източник: Wikimedia Commons
Иновации:
- Нов 6,75-литров твин-турбо V12
- Адаптивно самонивелиращо въздушно окачване
- Височина като пълноразмерен SUV
- Версии: удължен седан, кабриолет и купе
Phantom VIII (от 2017 г.): Съвременният монарх на автомобилния свят
Текущото поколение запазва величествената външност, но предлага безкрайни подобрения в интериора.
Източник: Wikimedia Commons
Луксозни екстри:
- Електрически масажори за крака
- "Галерия" в таблото за интегрирани творения на изкуството
- Поръчкови каросерии с осемцифрени цени
За 100 години Phantom остава "най-великолепният, желан и лесен за управление автомобил в света" според изпълнителния директор на Rolls-Royce Крис Браунридж. Това че мнозинството от всички произведени някога Phantom модели все още са на пътя, говори достатъчно за непреходната стойност на тази автомобилна легенда.