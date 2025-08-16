Rolls-Royce Phantom е символ на абсолютния лукс и престиж вече цяло столетие. От 1925 г. насам това име остава най-престижното в гамата на британската марка.

Ето историята на всички осем поколения на легендарния модел, разказана от Car and Driver:

Phantom I (1925-1931): Раждането на легендата

Първият официален Phantom е представен през 1925 г. под името New Phantom. Името вероятно е създадено от търговския директор на марката Клод Джонсън.

Източник: Wikimedia Commons

Ключови характеристики:

7,7-литров редови шестцилиндров двигател

Четиристепенна трансмисия без синхронизатори

Продавани като шасита за персонализирани каросерии

Над една трета от производството се осъществява в американския завод на компанията

Phantom II (1929-1935): Класика от времената на Голямата депресия

Въпреки Голямата депресия, Rolls-Royce се изправя срещу американската конкуренция от Duesenberg, Packard и Cadillac с подобрена платформа за по-добро управление и комфорт.

Източник: Wikimedia Commons

Новости:

Усъвършенстван двигател със 120 к.с.

Синхронизатори в горните две предавки

Подобрени спирачки и окачване

Спортният Phantom Continental с по-късо междуосие за собственици-водачи

Phantom III (1936-1939): V12 силата

За да се справи с мощните американски V12 и V16 двигатели, Rolls-Royce използва опита си в авиационните двигатели и създава 7,3-литров V12 със 180 к.с.

Източник: Wikimedia Commons

Иновации:

Първият V12 двигател в историята на Phantom

Напълно независимо предно окачване

160 км/ч, достигани и поддържани с лекота

Подобрено управление и комфорт

Phantom IV (1950-1956): Само за крале и диктатори

След Втората световна война Rolls-Royce, която прави двигателите на Spitfire и цял куп други бойни самолети, създава ограничена серия само за кралски семейства и държавни глави. Произведени са само 18 броя.

Източник: Wikimedia Commons

Специални клиенти:

Кралица Елизабет II и принц Филип

Генерал Франко от Испания

Шахът на Иран

Емирът на Кувейт

Двигателите от 5,7 и 6,5 литра са проектирани да работят практически безкрайно дълго при ниски обороти - идеални за парадни шествия.

Phantom V (1959-1968): Епохата на знаменитостите

Phantom V запазва присъствието си сред монарсите, но също така привлича знаменитости от музикалната индустрия благодарение на 6,3-литровия V8 с автоматична трансмисия GM.

Източник: Wikimedia Commons

Известни собственици:

Джон Ленън - закупи един през 1964 г. и боядисан по характерен начин

Елвис Пресли - оборудван с телефон и микрофон

Phantom VI (1968-1990): Краят на една епоха

Последното поколение, доставяно като голо шаси без каросерия. Само 374 броя са произведени за 22 години, като едва шест са изработени през 80-те.

Източник: Wikimedia Commons

Технически детайли:

Легендарният 6,75-литров V8, който се използва над 60 години

Подобрени отопление и климатизация

Въздушно окачване

Хидравлични барабанни спирачки с двоен главен цилиндър

Phantom VII (2003-2017): Възраждането

След над десетилетие пауза, BMW възражда Phantom с напълно нов дизайн в Гудууд. Резултатът е повече от впечатляващ.

Източник: Wikimedia Commons

Иновации:

Нов 6,75-литров твин-турбо V12

Адаптивно самонивелиращо въздушно окачване

Височина като пълноразмерен SUV

Версии: удължен седан, кабриолет и купе

Phantom VIII (от 2017 г.): Съвременният монарх на автомобилния свят

Текущото поколение запазва величествената външност, но предлага безкрайни подобрения в интериора.

Източник: Wikimedia Commons

Луксозни екстри:

Електрически масажори за крака

"Галерия" в таблото за интегрирани творения на изкуството

Поръчкови каросерии с осемцифрени цени

За 100 години Phantom остава "най-великолепният, желан и лесен за управление автомобил в света" според изпълнителния директор на Rolls-Royce Крис Браунридж. Това че мнозинството от всички произведени някога Phantom модели все още са на пътя, говори достатъчно за непреходната стойност на тази автомобилна легенда.