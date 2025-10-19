В България кола на възраст до 10 години обикновено се смята за нова. Колкото е нов да е един автомобил и колкото и да е скъп обаче, това не гарантира на неговия собственик, че ще бъде здрав и сигурен. Това важи в пълна сила точно през последните поне 10 години.

Британското издание What Car, заедно с компанията MotorEasy посочват най-ненадеждните автомобили от 2015-а година до днес.

Източник: Volkswagen

Топ 10 на най-чупливите коли:

1. Nissan Juke бензин (2019-до момента)

2. Volkswagen Tiguan (2024-до момента)

3. Кia Sportage (2016-2021)

4. Mazda CX-60 (2022-до момента)

5. Mercedes-Benz C-Class (2021-до момента)

6. Volvo S90 (2016-2023), V90 (2016-до момента)

7. Audi Q7 (2015-до момента)

8. Volkswagen ID.4 (2021-до момента)

9. Hyundai Ioniq Electric (2016-2022)

10. Renault Austral (2023-до момента)

Източник: Renault

Разбира се, основното правило за това един автомобил да бъде благонадежден и да служи вярно на неговия собственик, най-вече е адекватната му и редовна поддръжка. Всичко друго е относително, казват повечето механици.