От 1 декември следващата година летящите автомобили могат да бъдат налични в Сърбия. Макар да звучи като научна фантастика, новината обявена лично от сръбския президент Александар Вучич, цитиран от eKapija.

Той направи съобщението след поредица от срещи, които проведе в Пекин с представители на китайската компания XPeng AEROHT.

Източник: Instagram / xpeng_aeroht

"Говорихме с Xpeng за летящите коли. Очаквам скоро те да получат лиценз в Китай. След това вярвам, че до 1 декември следващата година ще можем да ги докараме и в Сърбия. Първоначално ще могат да се видят на изложение", заяви Вучич.

В момента цената на един такъв автомобил в Китай е около 300 000 щатски долара. Според сръбския президент страната трябва да хване влака на нова технологична революция и затова Белград води активни преговори с Китай, включително за производство на подобни коли в Сърбия.

По информация на сръбски медии, представители на местния бизнес също търсят възможността за привличане на компании като Xpeng Aeroht, които да помогнат за обучението на сръбските инженери с тази индустрия на бъдещето. А доколко е сериозно всичко? Тепърва ще видим.