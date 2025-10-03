През последните години инвестиционният климат на Сърбия наблюдава скромни печалби, но постоянни предизвикателства, като бюрокрация, корупция, неефективни държавни предприятия и съдебна система, политическо влияние и голям неформален сектор, продължават да поставят под изпитание местната бизнес среда. Такава е констатацията на Държавния департамент на САЩ, цитирана от SeeNews.

Подобряването на инвестиционния климат на Сърбия се ръководи от финансовата стабилност, фискалната дисциплина и реформите, подкрепени от Европейския съюз (ЕС) за подпомагане на приватизацията, поръчките, трудовото законодателство, разрешителните и други области.

"Ако правителството предостави реформи, свързани с присъединяването към ЕС, възможностите за бизнес трябва да продължат да нарастват. Секторите, които са в полза, включват селско стопанство и агропроцеса, управление на твърди отпадъци, опазване на околната среда, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), енергия, здравеопазване, добив и производство", пише в доклада.

Държавният департамент на САЩ отбеляза също, че някои американски компании посочват корупцията като пречка за преките чуждестранни инвестиции в Сърбия, особено в случаите, свързани с обществени поръчки, извличане на природни ресурси, собственост, собственост на правителството и политически натиск върху съдебната власт и прокуратурата.

Сърбия се класира на 105 -о място сред 180 държави в проучването на индекса на корупцията на Transparency International за 2024 г. (CPI), постигайки резултат от 35 точки от максимум 100, с една точка разлика по отношение на резултата от предходната година.

ЕС също многократно призова за Сърбия, за да доведе до борбата си срещу корекцията и подобряваше транспортирането. От Държавния департамент на САЩ посочват, че отлепянето на бетонната конструкция, построена от китайска компания, на жп гара в северния град Нови Сад на 1 ноември миналата година, вследствие на което загинаха 16 души и се стигна до мащабни антиправителствени протести, се разглежда като резултат именно от корупцията.

Все пак американските инвеститори остават положителни за Сърбия поради местоположението си, добре образованата работна сила, конкурентните разходи за труд, щедрите инвестиционни стимули и договореностите за свободна търговия с ЕС и други пазари, е заключението в доклада.