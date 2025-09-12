Белград има амбицията да превърне Сърбия в бъдещ железопътен товарен хъб между Европа и Азия, предават местните медии. Това ще се случи със силната подкрепа на Пекин. Китайски компании ще инвестират в развитието на голям логистичен център в Сърбия, което би представлявало поредното конкретно изпълнение на проект в рамките на инициативата "Един пояс, един път".

Новната съобщи сръбският министър на транспорта и инфраструктурата Александра Софрониевич, която проведе срещи с делегацията на китайската провинция Хебей, водена от вицегубернатора на провинцията Джин Хуей. От министерството съобщават, че на срещата са били обсъдени резултатите от стратегическото партньорство между Сърбия и Китай, както и много нови възможните инвестиции, пише eKapija.

Подобряването на железопътния товарен трафик по маршрута Китай-Европа през Сърбия е сред големите амбиции на Белград, както и възможността Сърбия да се превърне в ключов хъб в този логистичен канал. Това ще засили допълнително икономическото и търговското сътрудничество между Европа и Азия, коментират икономисти.

Източник: iStock

"Инвестициите на китайски компании, като HBIS, чието седалище е в провинция Хебей, представляват силен стълб на това съвместно развитие и проекти в рамките на инициативата "Един пояс, един път", подчертава Софрониевич.

Провинция Хебей, като един от най-мощните икономически региони в Китай, се характеризира с висок годишен темп на растеж и големи инвестиции в развитието на нови технологии и индустрии. Това представлява допълнителен тласък за укрепване и дългосрочно сътрудничество между Сърбия и Китай, като според местните бизнес и власт, това ще е от ключово значение за цяла Европа.