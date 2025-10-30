Хърватия стъпва уверено на логистичния и транспортен пазар в региона с откриването на контейнерния терминал Rijeka Gateway. Проектът, реализиран в партньорство между APM Terminals (част от Maersk Group) и хърватската ENNA Logic, представлява една от най-значимите частни логистични инвестиции в историята на страната - с обща стойност около €500 милиона.

Средствата обхващат изграждането на новия терминал, оборудването с напълно автоматизирани кранове и дигитални системи, както и модернизацията на свързаната пътна и железопътна инфраструктура.

Новият терминал, изграден на брега на Загреб в пристанище Риека, е напълно автоматизиран и най-модерният в тази част на Европа. Съоръжението ще позволи обработка на значително по-големи обеми контейнери и ще намали оперативните разходи, което го превръща в нов конкурент на големите северноадриатически пристанища като Копер и Триест.

Стратегическо значение

Rijeka Gateway е разположен на пресечната точка на 3 ключови трансевропейски транспортни коридора - Адриатическо-Балтийския, Средиземноморския и Западни Балкани-Източно Средиземноморие. Това превръща Риека в естествено логистично продължение на Централна Европа и дава възможност за пренасочване на товарните потоци от северноевропейските пристанища към южната част на континента.

Инвестицията е и част от по-широка държавна стратегия за модернизация на транспортната инфраструктура - включително нови железопътни връзки, газови терминали и пътни артерии, които ще интегрират Риека в европейската логистична мрежа. Следващият ключов етап е жп линия Риека-Загреб-Будапеща, чиято реализация ще позволи на терминала да разгърне пълния си капацитет.

Отвъд инвестицията

Проектът ще създаде около 300 директни нови работни места и още стотици индиректно чрез свързаните сектори като транспорт, спедиция, складова логистика и услуги. Според премиера Андрей Пленкович, това е "пример за успешен публично-частен модел в критична инфраструктура", който засилва икономическата устойчивост и международния авторитет на Хърватия.

За глобалния логистичен гигант Maersk участието в Rijeka Gateway означава стратегическо разширяване на присъствието в Югоизточна Европа, а за Хърватия - потвърждение на статута й като мост между Средиземноморието и Централна Европа.

Министърът на транспорта Олег Буткович подчерта, че терминалът "поставя Риека редом до водещите северноадриатически пристанища и трайно променя позицията на страната на икономическата карта на Европа".