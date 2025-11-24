Чуждестранни инвестиции на стойност близо три милиарда евро в слънчевата енергетика на Хърватия са застрашени заради бавното развитие на електрическата мрежа и бюрократичните бариери, съобщава телевизия HRT.

Все повече инвеститори преценяват, че трудно или изобщо няма да могат да реализират своите проекти и вече ги пренасочват към други държави, предупреди пред медията енергийният експерт Анте Ренич. И допълни: "Други страни също имат слънце, но там бюрократичните пречки се отстраняват по-лесно".

Основният проблем е недостатъчният капацитет на електрическата мрежа, която просто не може да поеме енергията от новите ВЕИ централи.

Без модернизация на мрежата милиардите евро, готови да влязат в страната, заминават другаде. Последствията за Хърватия са драматични - загубени работни места, изостанала енергийна инфраструктура и продължаваща зависимост от внос.

А тази зависимост става все по-критична. Миналия месец Хърватия внесе 29,6 процента от електрическата си енергия, главно от Унгария - държава, която я възприема като пряк конкурент за регионално влияние и стратегическа позиция в рамките на НАТО и ЕС.

През лятото вносът достига 25 процента от нуждите на страната. На този фон, Хърватия, която има и слънце, и готови инвеститор, е предпоследна в ЕС по слънчева енергия, като 92 процента от соларните инсталации са малки покривни системи.

Годишното потребление на страната е около 5500 гигаватчаса, но соларните централи участват само с 5 процента, а вятърните - с 9 процента. Устойчивата картина на енергийния сектор се поддържа главно от старите водноелектрически централи.

Според Европейската комисия делът на електрическата енергия в общото потребление на енергия в Европа би могъл да се удвои до 2040 година. Хърватия обаче рискува да изостане фатално от тази трансформация.