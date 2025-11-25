Обединеното кралство се е превърнало в "най-скъпото място в света" за изграждане на ядрени централи, сочи правителствен доклад, който критикува "прекомерно сложната" бюрокрация около сектора. Докладът е поръчан от премиера сър Киър Стармър и призовава за създаване на "едно гише" за ядрени решения, съобщава Би Би Си.

"Радикален рестарт" на правилата около атомната енергетика може да спести на Великобритания "десетки милиарди" лири разходи и да обърне тенденцията на спад в индустрията през последните години, посочва Работната група по ядрено регулиране.

Това се случва на фона на усилията на британското правителство да изгради ново поколение ядрени централи, за да задоволи бъдещите енергийни нужди на страната и целите за нулеви емисии.

АЕЦ "Хинкли Пойнт C" в Съмърсет се очаква да заработи в началото на 30-те години, докато "Сайзуел C" - която според правителството ще може да захранва шест милиона домакинства - ще последва по-късно през десетилетието. Страната развива и малки ядрени централи, които се изграждат по-бързо.

Докладът на работната група подчертава, че системата за одобрения трябва да бъде опростена, а рисковете, свързани с атомната енергия, да се приведат в съответствие с останалия свят. Обединеното кралство прилага прекалено предпазливи политики, включително "твърде консервативни" правила за нивата на радиационно облъчване на работниците.

"Фрагментираната" регулаторна среда е довела до "консервативни и скъпоструващи решения, които не са пропорционални на реалния риск", се казва в доклада. Ядрените централи са "от съществено значение за бъдещето на Обединеното кралство", като страната рискува да пропусне "световния ядрен ренесанс".

Председателят на работната група Джон Фингълтън заяви: "Нашите решения са радикални, но необходими. Като опростим регулациите, можем да запазим или подобрим стандартите за безопасност, като същевременно най-после осигурим ядрен капацитет безопасно, бързо и на достъпна цена."

Пред програмата Today на BBC Фингълтън посочи, че британските регулации "са ни направили най-скъпото място в света за изграждане на ядрени централи". Ограниченията за радиационно облъчване са по-строги в енергийната сфера, отколкото при зъболекари или лекари. "Магистралите не биха били много полезни, ако всички шофирахме с пет мили в час, но това е това, което правим в ядрената безопасност", обясни той.

Правителството се очаква да се произнесе по констатациите на доклада по-късно този месец в бюджета. Енергийният министър Ед Милибанд заяви: "Това правителство осигурява "златен век" на новата атомна енергетика, докато се стремим към енергийна независимост и изобилие."