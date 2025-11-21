Япония направи ключова стъпка към връщане на ядрената енергия в енергийния си микс, съобщават световните медии. Местните власти одобриха рестартирането на най-голямата атомна електроцентрала в света Кашивазаки-Карива. Това ще бъде първото й пускане след катастрофата във Фукушима през 2011 г.

Губернаторът на префектура Ниигата Хидейо Ханадзуми заяви, че "ще даде одобрение" за рестарта, но подчерта, че окончателното решение е в ръцете на японския ядрен регулатор. Централата остава спряна повече от десетилетие след земетресението и последвалото цунами, довели до разрушаването на 3 реактора във Фукушима.

В последните години Токио засилва усилията за реактивиране на ядрените мощности. Страната е бедна на природни ресурси и силно зависима от вносни изкопаеми горива. По тази причина и разглежда атомната енергия като ключов инструмент за ограничаване на зависимостта от въглища, газ и петрол, за постигане на въглеродна неутралност до 2050 година, както и за покриване на растящите енергийни нужди на индустрии като изкуствения интелект.

След въвеждането на строги стандарти за безопасност вече 14 реактора в Япония са подновили работа.

Най-голямата АЕЦ

Комплексът Кашивазаки-Карива, разположен върху 400 хектара на брега на Японско море, ще бъде първото съоръжение на оператора Tepco, което ще заработи след трагедията във Фукушима. АЕЦ-ът е оборудван с 15-метрова стена срещу цунами, нови резервни системи за захранване, разположени на по-високи и защитени места, както и допълнителни мерки за сигурност.

Преди инцидента през 2011 г. ядрената енергия осигуряваше около 1/3 от електропроизводството в страната, но след това делът й спадна до 5,6% през 2022 г.

Япония е петият най-голям източник на въглероден диоксид в света и продължава да покрива близо 70% от енергийното си потребление чрез изкопаеми горива, почти изцяло вносни. Само техният внос струва на икономиката около $500 милиона дневно.

Затова Токио планира до 2040 г. ВЕИ-тата да се превърнат в основен енергиен ресурс, а атомната енергия да достигне приблизително 20% от енергийния микс. През юни страната прие закон, който позволява на ядрените реактори да работят повече от 60 години, за да се компенсират непредвидени спирания. Междувременно Kansai Electric обяви, че започва работа по първия нов реактор в страната след Фукушима — знак за по-увереното завръщане на ядрената енергетика.