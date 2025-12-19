Централната банка на Япония повиши основния си лихвен процент до най-високото ниво от 30 години насам, предават световните медии. Причината: четвъртата най-голяма икономика е изправена пред свиване на разходите за живот.

В широко очаквано решение, политическият съвет на Банката на Япония, ръководен от управителя Казуо Уеда, увеличи основния си лихвен процент с четвърт процентен пункт до "около 0,75%" в днешния петък. Ходът идва, тъй като новият премиер Санае Такаичи е силно заинтересован от намаляване на инфлацията, но също така се нуждае от евтини разходи за държавни заеми, пише BBC.

Това е и първото повишение, откакто Такаичи и Уеда поеха настоящите си постове.

Когато централната банка повишава лихвените проценти, това обикновено води до повишаване на стойността на валутата на страната. В случая с Япония това има потенциал за облекчаване на инфлацията, тъй като ниската стойност на йената спрямо други основни валути, като щатския долар и еврото, е повишила цената на вноса, което от своя страна е допринесло за подхранването на инфлацията.

Източник: iStock

В същото време по-високите лихвени проценти повишават разходите за държавни заеми, защото когато лихвите се повишат, правителствата, както всички останали, трябва да плащат повече, за да вземат пари назаем.

Миналата година Такаичи определи идеята за повишаване на лихвите като "глупава", въпреки че не е критикувала публично политиките на Уеда, откакто встъпи в длъжност през октомври. Въпреки това Такаичи превърна борбата с инфлацията в приоритет, тъй като нарастващите разходи са подкопали подкрепата за нейната партия, ЛДП.

В днешния петък официални данни показаха, че инфлацията в Япония, без храните и горивата, се е повишила с 3% през ноември. Това остава над целевия процент на банката от 2%.

Междувременно Шоки Омори, главен стратег в Mizuho в Токио, заяви пред BBC, че повишаването на лихвените проценти няма да допринесе много за облекчаване на инфлацията, тъй като то вече е било оценено от валутните пазари, а йената остава относително слаба.

Повечето икономисти очакват Банката на Япония да повиши основния си лихвен процент още веднъж през следващата година, за да достигне 1%. Това бележи голяма промяна в подхода на японските политици към лихвените проценти.

"Това, което виждаме, е историческа промяна след близо три десетилетия дългогодишни ниски лихви в Япония", казва Джулия Лий от Pacific FTSE Russell, част от London Stock Exchange Group.

Позицията на Такаичи по отношение на паричната политика може да затрудни банката да повиши отново лихвения процент, каза Шигето Нагай, ръководител на отдела за японска икономика в Oxford Economics.

"Банката на Япония ще се нуждае от време, вероятно около шест месеца, за да наблюдава въздействието на повишаването на лихвените проценти върху реалната икономика, преди да направи окончателния си ход."

Последното повишаване на лихвените проценти от Банката на Япония идва в момент, когато други големи централни банки по света се движат в обратната посока - намаляват цената на заемите. В четвъртък английската централна банка намали основния си лихвен процент до 3,75% - най-ниското ниво от февруари 2023-а година.

Миналата седмица Федералният резерв на САЩ понижи лихвените проценти за трети път тази година, въпреки че вътрешните разделения създават несигурност относно допълнителни намаления през следващите месеци. Фед обяви, че понижава целевия си лихвен процент по кредитите с 0,25 процентни пункта, поставяйки го в диапазон от 3,50% до 3,75% - най-ниското му ниво от три години.