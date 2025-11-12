След години, в които европейската екосистема на стартъпи и рисков капитал дълго време функционираше в сянката на Силициевата долина, Стария континент се превърна в изключително привлекателна територия за японските корпорации.

Според анализ на инвестиционния фонд NordicNinja и платформата за данни Dealroom, японски инвеститори са участвали от 2019 година в европейски финансови рундове на стойност над 33 милиарда евро.

Тази лавина от инвестиции, шест пъти по-голяма от предходния период, позиционира Страната на изгряващото слънце като ключов стратегически партньор за развитието на авангардните европейски технологии. През петте години преди влизането в сила на Икономическото партньорство между ЕС и Япония, общите инвестиции са били само 5,3 милиарда евро.

"Преди 2019 година в Европа не съществуваше японски капитал освен SoftBank", обяснява Томосаку Сохара, съосновател и главен партньор на NordicNinja.

Днес Mitsubishi, Honda, Yamato Holdings и Marunouchi Innovation Partners са сред японските компании, които инвестират директно в европейски технологии, заедно с фондове като Woven Capital на Toyota и ByFounders.

Годината 2024 донесе инвестиции от 3,5 милиарда евро, докато първите десет месеца на 2025 вече са генерирали 2,4 милиарда евро. Японските инвеститори участват в приблизително 6% от всички европейски рундове на рисков капитал. Броят на рундовете с японско участие нарасна с 5,9% от 2022 година, достигайки 140 рундa през 2024.

Европейските предприемачи се оказват по-близки до японския бизнес стил в сравнение с американската култура. "Апетитът на Япония за инвестиции винаги е съществувал", казва Сохара. Много японски компании отвориха инвестиционни фондове в САЩ още през 2000-те, но след време осъзнаха, че американската култура е твърде различна от японската.

Около 70% от японските сделки в Европа през 2024 са насочени към сектора на т.нар дълбоки технологии (deep tech) и изкуствения интелект - почти двойно увеличение спрямо 2023 година. Сред подкрепените компании са британският стартъп за автономни превозни средства Wayve, който привлече 1,05 милиарда долара през май 2024, Quantinuum за квантови изчисления с 273 милиона евро и испанският Multiverse Computing със 189 милиона евро.

Обединеното кралство привлече най-голям дял от финансирането - 14,9 милиарда евро от общо 33 милиарда от 2019 година, следвано от Германия с 4,8 милиарда и Франция с 3,4 милиарда евро. Европа произвежда повече от два пъти повече стартъпи, подкрепени от рисков капитал на глава от населението, и 4,3 пъти повече "еднорози" в сравнение с Япония.

За 2025 година японските инвестиции в европейски стартъпи се оценяват на 3 милиарда евро, консолидирайки стратегическо сътрудничество в напрегнат геополитически контекст.