Остров Хокайдо в Япония отдавна е селскостопанска сила. Днес обаче страната инвестира милиарди, за да го превърне в глобален център за съвременни полупроводници, съобщава BBC. Повече от половината млечни продукти на Япония идват от Хокайдо, най-северният от основните ѝ острови. През зимата това е дестинация за ски и фестивали на ледени скулптури, а през лятото полетата цъфтят с ленти от лавандула, макове и слънчогледи.

Тези дни обаче на острова се появяват кранове - те строят фабрики, изследователски центрове и университети, фокусирани върху технологиите. Това е част от най-смелия индустриален тласък на Япония от едно поколение насам: опит за рестартиране на капацитета на страната за производство на чипове и прекрояване на икономическото ѝ бъдеще.

Местните жители казват, че освен добитъка и туризма, Хокайдо отдавна е лишен от други индустрии. Има дори поговорка, че тези, които отиват там, го правят само за да си тръгнат.

Ако правителството успее да превърне Хокайдо в японския отговор на Силициевата долина - или "долина Хокайдо", както някои вече започнаха да наричат острова ​​- страната може да се превърне в нов играч в надпреварата за 600 милиарда долара за доставка на компютърни чипове в света.

Неочакваният играч

В основата на плана е Rapidus, малко известна компания, подкрепена от правителството и някои от най-големите японски корпорации, сред които Toyota, Softbank и Sony. Родена от партньорство с IBM, тя е набрала милиарди долари, за да изгради първата в Япония авангардна леярна за чипове от десетилетия.

Местното правителство е инвестирало 12 милиарда долара в компанията, за да може тя да построи огромна фабрика за полупроводници или "фабрика" в малкия град Читосе. При избора на местоположението в Хокайдо, главният изпълнителен директор на Rapidus Ацуйоши Койке посочва водната и електрическа инфраструктура на Читосе и неговата природна красота.

Койке е ръководил дизайна на фабриката, която ще бъде изцяло покрита с трева, за да хармонизира с пейзажа на Хокайдо, казва той пред BBC.

Освен това, местните власти са посочили региона като изложен на по-нисък риск от земетресения в сравнение с други потенциални места в Япония. Ключов етап за Rapidus дойде с доставката на система за екстремна ултравиолетова литография (EUV) от холандската компания ASML. Високотехнологичното оборудване помогна за постигането на най-голямото постижение на Rapidus досега по-рано тази година - успешното производство на прототип на двунанометрови (2nm) транзистори.

Тези ултратънки чипове са на върха на полупроводниковата технология и позволяват на устройствата да работят по-бързо и по-ефективно. Това е подвиг, който само конкурентните производители на чипове TSMC и Samsung са постигнали. Intel не се стреми към 2nm, а директно преминава от 7nm към 1.8nm.

"Успяхме да произведем 2nm прототипа за първи път в Япония и с безпрецедентна скорост в Япония и в световен мащаб", казва Койке.

Той отдава заслуга на партньорството с IBM за постигането на пробива. По думите му връзките с глобални компании са от съществено значение за придобиването на технологията, необходима за това ниво на чипове.

Скептиците

Rapidus е уверена, че е на път да произвежда масово 2nm чипове до 2027 г. Предизвикателството ще бъде постигането на добив и качество, необходими за оцеляване на един изключително конкурентен пазар - точно в областите, където Тайван и Южна Корея са изпреварили. TSMC например постигна невероятен успех в масовото производство, но производството на висок клас чипове е скъпо и технически взискателно.

В доклад от 2024 г. Службата за макроикономически изследвания на АСЕАН+3 подчерта, че въпреки че Rapidus получава държавни субсидии и членовете на консорциума допринасят със средства: "Финансирането е по-малко от очакваните 5 трилиона йени (31,8 милиарда долара), необходими за стартиране на масово производство."

Центърът за сигурност и международни изследвания (CSIS) вече заяви: "Rapidus няма опит в производството на усъвършенствани чипове и към днешна дата няма индикации, че ще може да получи достъп до действително ноу-хау за подобно начинание от компании с необходимия опит (т.е. TSMC и Samsung)."

Намирането на клиенти също може да бъде предизвикателство - Samsung и TSMC са установили взаимоотношения с глобални компании, които купуват техните чипове от години.

Загубените десетилетия

Въпреки това, японското правителство налива пари в индустрията за чипове - 27 милиарда долара между 2020 г. и началото на 2024 г. - по-голям ангажимент спрямо брутния вътрешен продукт (БВП), отколкото САЩ поеха чрез Закона CHIPS от ерата на Байдън. В края на 2024 г. Токио представи пакет от 65 милиарда долара за изкуствен интелект (ИИ) и полупроводници, който би могъл допълнително да подпомогне плановете за разширяване на Rapidus.

Това се случва след десетилетия на спад. Преди четиридесет години Япония произвеждаше повече от половината от полупроводниците в света. Днес тя произвежда малко над 10%. Мнозина посочват търговското напрежение между САЩ и Япония през 80-те години на миналия век като повратна точка.

Наоюки Йошино, почетен професор в университета Кейо, казва, че Япония е загубила технологичните дялове от Тайван и Южна Корея през 80-те години на миналия век, оставяйки местните компании по-слаби. За разлика от своите конкуренти, Япония не успя да поддържа субсидиите, за да поддържа конкурентоспособността на производителите на чипове.

Според Койке обаче манталитетът се е променил.

"Японското правителство и местните власти са обединени в подкрепата си за възраждането на нашата индустрия."

По-широките икономически предизвикателства пред Япония също са сериозни. Населението ѝ намалява, докато броят на възрастните граждани продължава да се увеличава. Това определя националния бюджет в продължение на години и допринася за забавяне на растежа. Повече от една трета от бюджета ѝ сега отива за социални помощи за възрастни хора и това намалява средствата, налични за изследвания, образование и технологии, казва проф. Йошино.

Япония е изправена и пред сериозен недостиг на инженери по полупроводници - приблизително 40 000 души през следващите години. Rapidus си партнира с университета Хокайдо и други за обучение на нови работници, но е съгласна, че ще трябва да разчита в голяма степен на чужденци, в момент, когато обществената подкрепа за работници, идващи в страната за работа, е ниска.

Развитие на екосистема

Правителствените усилия вече привличат големи световни играчи. TSMC произвежда 12-28nm чипове в Кумамото, на югозападния остров Кюшу - значителна стъпка за Япония, дори и да изостава от най-модерното производство на компанията в Тайван. Разширяването трансформира местната икономика, привличайки доставчици, повишавайки заплатите и водещи до развитие на инфраструктурата и услугите.

По-широката стратегия за възраждане на чиповете на Япония изглежда следва схема: създайте "фабрика" и цяла екосистема ще я последва. TSMC започна изграждането на втори завод на Кюшу през октомври тази година, който трябва да започне производство до края на 2027 г. Освен Rapidus и TSMC, местни играчи като Kioxia и Toshiba също получават държавна подкрепа.

Kioxia разшири фабриките си в Йокаичи и Китаками с държавни средства, а Toshiba построи една в Ишикава. Междувременно ROHM беше официално определена като компания, която предоставя критични продукти съгласно рамката за икономическа сигурност на Токио. Американският производител на чипове за памет Micron също ще получи 3,63 милиарда долара субсидии от японското правителство за разрастване на съоръжения в Хирошима, докато Samsung изгражда съоръжение за научноизследователска и развойна дейност в Йокохама.

Хокайдо наблюдава подобен импулс. Компаниите за оборудване за производство на чипове ASML и Tokyo Electron откриха офиси в Читосе, след като Rapidus изгради производствено съоръжение там.

"Това ще създаде форма на глобална екосистема, в която работим заедно, за да можем да произвеждаме полупроводници, които допринасят за света", казва Койке.

Според него ключовото предимство на Rapidus ще бъде способността да произвежда персонализирани чипове по-бързо от конкурентите, вместо да се конкурира директно с други играчи.

"TSMC е лидер в света, като Intel и Samsung са плътно зад тях. Нашето предимство е скоростта - можем да произвеждаме и доставяме чипове три до четири пъти по-бързо от всеки друг. Тази скорост е това, което ни дава предимство в световната надпревара за полупроводници."

Големият залог

Глобалното търсене на чипове нараства с възхода на изкуствения интелект, докато японските автомобилни производители - все още възстановяващи се от шокове в доставките по време на пандемията - настояват за по-надеждно, местно или регионално производство по цялата верига на доставки, от суровини до готови чипове.

Осигуряването на контрол върху производството на чипове се разглежда като приоритет за националната сигурност, както в Япония, така и другаде, тъй като скорошните търговски търкания и геополитическото напрежение между Китай и Тайван пораждат опасения относно рисковете от зависимостта от чуждестранни доставчици.

"Бихме искали отново да предоставяме продукти от Япония - продукти, които са мощни и с голяма нова стойност", коментира Койке.

За японското правителство инвестирането в Rapidus е хазарт с висок залог за съживяване на полупроводниковата индустрия и в по-широк смисъл на технологичната ѝ мощ.

А някои анализатори казват, че това може да е най-добрият шанс на страната да изгради вътрешна екосистема, за да доставя усъвършенствани чипове на многобройните си производители и един ден да се превърне в сериозен претендент на световния пазар.