Най-модерните и усъвършенстваните чипове Blackwell на технологичния гигант Nvidia ще бъдат запазени единствено за американски компании. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред CBS. По думите на американския държавен глава технологиите ще бъдат държани извън Китай и други страни.

"Единствено американски клиенти трябва да имат достъп до най-висококачествените чипове Blackwell, предлагани от компанията с най-голяма пазарна капитализация в света", подчерта Тръмп, цитиран от Reuters.

Анализатори отвъд океана коментират, че американският президент може да наложи по-строги ограничения върху най-модерните американски чипове за изкуствен интелект, отколкото американската администрация беше посочили по-рано, като Китай и потенциално останалата част от света наистина могат да бъдат лишени от достъп до най-усъвършенстваните чипове.

През юли администрацията на Доналд Тръмп публикува нов план за изкуствен интелект, целящ да разхлаби екологичните правила и значително да разшири износа на изкуствен интелект към съюзниците, в опит да запази американското предимство пред Китай в критичната технология.

Възможността каквато и да е версия на чиповете Blackwell да бъде продадена на китайски компании обаче предизвика критики във Вашингтон, че технологията може да увеличи военните възможности на Китай и да ускори развитието на AI.

На този фон в края на миналата седмица от Nvidia обявиха, че ще доставят над 260 000 чипа Blackwell с изкуствен интелект на Южна Корея и някои от най-големите бизнеси в страната, включително за Samsung Electronics.