Откакто съществуват мъже с власт, съществуват и мъже, уплашени от загубата на външния ѝ облик. Смята се, че един от тях е бил Юлий Цезар, който пускал косата си по-дълга, за да не си личи, че на някои места е доста оредяла.

Оплешивяването е вдъхновило едни от най-старите потребителски продукти, известни ни - от мехлеми с хипопотамска мазнина в Древен Египет до балсами с птичи изпражнения в Гърция.

През дългите десетилетия след това медицински пробиви непрекъснато са разпалвали надеждата за лечение. През 50-те години на миналия век се появяват хормонални терапии, през 90-те настъпва епохата на трансплантацията на коса. През 10-те години на нашия век пазарът се запознава с лазерни шлемове и абонаментни платформи, които превръщат борбата с косопада в месечна услуга, припомня Quartz в свой материал.

Иначе казано, това е голям бизнес още от преди Христа.

Пазарът, който никога не изтънява

Косопадът остава вечен проблем, защото не се отнася само до косата. Въпросът е за стареенето, сексуалната привлекателност и усещането за контрол над собствения живот. Всяко ново средство продава една и съща фантазия: обръщането на времето или поне забавянето му.

Според Американската асоциация по косопад 25% от мъжете имат признаци на косопад на 25-годишна възраст, а до 50 години този процент достига 85%. Глобалният пазар на услуги за възстановяване на вече оредяваща коса се оценява на 7 милиарда долара през 2024 г., като се очаква двуцифрен растеж в следващите години.

Само световният пазар на продукти за предотвратяване на косопад нарасна от 23,6 милиарда долара през 2021 г. на прогнозни 31,5 милиарда долара до 2028 г.

Платформи като Hims и Keeps предлагат генерични лекарства срещу косопад за около 1 долар на ден, превръщайки проблема в Instagram-дружествен абонаментен бизнес.

Подобно на Ozempic-революцията при отслабването, сега мнозина, засегнати от оплешивяване, следят с голям интерес нов препарат с претенциите да е лекарство чудо за проблема им. Става дума за PP405 на биотехнологичния стартъп Pelage Pharmaceuticals от Лос Анджелис.

То нашумя миналото лято, след като стана ясно, че при ранните клинични изпитвания 31% от мъжете са показали над 20% увеличение на гъстотата на косата, като PP405 е индуцирало растеж на нова гъста коса в предишно оплешивели зони. Прилага се като гел и принципът му на действие е свързан с метаболитно реактивиране на фоликулите на космите.

Очакването е да е на пазара след 2027 г.

Ако Ozempic и подобните на него могат да ни бъдат ориентир, вероятно ще видим рекордни продажби и шеметна надпревара между фармацевтичните гиганти и техните междувременно появили се лекарства с подобни претенции.