Германският автомобилен гигант Volkswagen въвежда абонамент за клиентите си от Обединеното кралство, които искат да увеличат мощността на някои от своите електрически автомобили, предава BBC. Тези, които закупят отговарящ на условията автомобил от гамата ID.3, могат да изберат да доплатят, ако искат да отключат пълната мощност на двигателя на колата си.

От VW казват, че "надграждането на мощността" ще струва 16,50 паунда на месец или 165 паунда на година, като хората могат да изберат да платят 649 паунда и за доживотен абонамент. От компанията заявиха, че функцията "предлага на клиентите избор".

Auto Express, които първи новината историята, казват, че доживотният абонамент ще бъде за автомобила, а не за неговия настоящ собственик - което означава, че подобрението ще остане за колата, ако бъде продадена.

Говорител на VW заяви пред BBC, че според фирмата даването на възможност на хората да закупят повече мощност за колата си, всъщност не е "нещо ново".

"В миналото много бензинови и дизелови автомобили са били предлагани с двигатели с еднакъв размер, но с възможност за избор на такъв с по-голяма мощност."

Подобренията в мощността ще позволят на клиентите да изберат "по-спортно" шофиране по всяко време, "вместо да се обвързват от самото начало с по-висока първоначална покупна цена".

Източник: GettyImages

Подобни оферти обаче бяха доста противоречиви за някои клиенти в миналото. Много хора недоволстваха, че може да се наложи да платят за достъп до функции, които - в някои случаи - вече са налични в колата, която притежават.

Нищо ново?

Други производители на автомобили, като BMW, са въвеждали подобни абонаментни добавкипреди години, като например отопляеми седалки и волани. А Mercedes въведе онлайн абонаментна услуга в САЩ през 2022 г., която позволи на клиентите да плащат, за да ускорят електрическите си автомобили.

Според проучване на S&P Global, някои клиенти може да бъдат отблъснати от цената на вградените абонаменти за функции като свързаност или от това, че основните функции са разделени на платени нива. В нов доклад се казва, че броят на анкетираните, които са заявили, че биха платили за свързани услуги, е спаднал от 86% през 2024 г. на 68% през 2025 г.

Това се случва, въпреки по-широкото разпространение на абонаментите като цяло, като фирмата за пазарни проучвания Juniper Research изчислява, че през 2024 г. глобалният бизнес с абонаменти ще достигне близо 1 трилион щатски долара до 2028-а година.