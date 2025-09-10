Букурещ се очертава като едно от най-атрактивните места в Европа за инвестиции в офиси и висококвалифицирани специалисти, работещи в модерни бизнес центрове. Причината - международните компании търсят по-ниски разходи и квалифицирани таланти на фона на стегнатите пазари на труда в западните икономики. Това показва ново проучване на Savills и CoreNet Global, цитирано от Romania Insider.

Румънската столица се класира на 14-о място сред 27 глобални дестинации в GCC по разходи за офис площи, средно 252 евро на кв.м годишно в технологично ориентирани райони като Център-Запад.

"Това прави Букурещ третия най-рентабилен офис пазар в Европа. IT&C, BPO и SSC компаниите постоянно представляват значителен дял от търсенето на офис площи, съставлявайки над 40% от пазара, заяви Мадалина Маринеску, ръководител на агенцията за офис площи в Crosspoint Real Estate - румънски партньор на Savills.

С превръщането на устойчивостта във все по-важен диференциращ фактор, Букурещ има предимството, че над 65% от модерните си офис площи притежават зелени сертификати. Страните от Персийския залив (GCC) - вътрешни центрове на мултинационални фирми, разположени на пазари с по-ниски разходи - се възползват не само от по-евтини офис площи, но и от значително по-ниски разходи за заплати.

Началните заплати за завършилите STEM и служителите в областта на обслужването на клиенти в Букурещ са до 73% по-ниски от тези в Ню Йорк или Лондон, според сравнителния показател на Savills. Докладът поставя Букурещ на 21-во място в света по начални заплати в STEM и на 17-то място по агенти за обслужване на клиенти.

Констатациите идват в момент, когато Западна Европа се бори с исторически ниска безработица, застаряващо население, бавен растеж на производителността и свиващ се набор от квалифицирани работници. В проучване, проведено от Savills и CoreNet Global, 63% от компаниите заявяват, че наличието на таланти е намаляло през последните три години.

В световен мащаб Индия доминира в GCC с повече от 1700 центъра и 1,9 милиона професионалисти, обслужващи главно американски фирми. В Европа обаче страните от Централна и Източна Европа са се превърнали в предпочитани дестинации поради регулаторното съответствие и близостта до корпорации, базирани в ЕС. Полша е лидер в региона, следвана от Румъния, Чехия, Унгария и балтийските държави.

С поглед напред, фокусът на страните от Персийския залив се измества към напредналите технологии. Работната сила на Румъния е добре позиционирана, като Докладът за бъдещето на работните места на Световния икономически форум за 2025 г. показва, че 94% от местните работодатели инвестират в преквалификация, а 79% планират да наемат работници с нововъзникващи умения, като например изкуствен интелект.

"С конкурентните си цени, силна база от таланти и нарастващ фокус върху напредналите умения, Букурещ се очертава не само като рентабилно място, но и като готов за бъдещето център за глобални центрове за капацитет в Европа", се казва още в проучването.

В обобщение можем да кажем, че все по-високите разходи за бизнеса в западните икономики водят все повече международни играчи на изток.