Биткойн е на път да отбележи първата си годишна загуба от 2022 г. насам, като в началото на седмицата се търгуваше на цена от около 90 600 долара, което е с около 10,5% по-малко от преди година.

Спадът бележи рязка промяна за най-голямата криптовалута в света, която достигна рекордно високо ниво от над 126 000 долара в началото на октомври след серия политически събития, започнала с избора на Доналд Тръмп за президент на САЩ. След това обаче поредица от сътресения със сериозното участие на Белия дом я изпрати в свободно падане.

Повратният момент настъпи на 10 октомври, когато Тръмп обяви 100% мита върху китайските стоки и заплаши с контрол върху износа на критичен софтуер. За 24 часа бяха ликвидирани позиции с ливъридж на стойност над 19 милиарда долара.

Биткойн се срина с 14% този ден, падайки от около 122 000 долара до под 105 000 долара.

В същото време волатилността на Bitcoin все повече отразява движенията на фондовия пазар, като корелацията му с S&P 500 се повиши до 0,5 през 2025 г.при 0,29 през 2024 г., показват данните на LSEG, цитирани от "Ройтерс". Корелацията с технологичния Nasdaq 100 достигна 0,52, което е повишение от 0,23 през предходната година.

Както отбелязват анализаторите обаче, това е първа година от 2014-а насам, в която се очертава Биткойн да отбележи спад, докато S&P 500 расте.

Криптовалутата е станала особено чувствителна към акциите на компаниите за изкуствен интелект, които според анализаторите имат сходни характеристики със спекулативните инвестиции, силно зависими от настроенията на инвеститорите.

Американските спот ETF на Bitcoin отбелязаха рекорден отлив от 3,79 млрд. долара през ноември, надминавайки предишния рекорд от 3,56 млрд. долара, поставен през февруари. iShares Bitcoin Trust на BlackRock оглави изтичането с 2,34 млрд. долара изтеглени средства.

Участниците на пазара сега са фокусирани върху срещата на Федералния резерв тази седмица, като вероятността за понижение на лихвите с 25 базисни пункта е 87%.

Анализаторите казват, че това решение, заедно с представянето на пазара на изкуствен интелект, ще бъдат решаващи фактори, които ще повлияят на цените на криптовалутите през следващите месеци.