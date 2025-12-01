Криптовалутите регистрираха рязък спад в понеделник, възобновявайки широкомащабната разпродажба, която изглеждаше временно приключила, съобщава Bloomberg. Биткойн падна с до 6% под $86 000 при ранната търговия в Азия, докато Етер се срина с над 7% до около $2800.

Повечето токени последваха подобна траектория - Solana отбеляза спад от 7,8%. По-късно Биткойн възстанови част от загубите си и се търгуваше около $86 788 в 10:00 часа лондонско време.

Крипто пазарът се намира на нестабилна почва след продължаващата седмици разпродажба, която започна когато залози с ливъридж на стойност $19 милиарда бяха изтрити в началото на октомври - само дни след като Биткойн достигна рекордния си връх от $126 251. Най-известната криптовалута загуби 16,7% от стойността си през ноември, но намаляването на продажбите ѝ позволи да си възвърне позиции миналата седмица, покачвайки се над $90 000.

След последния кръг продажби в понеделник, търговците се подготвят за по-значителни спадове.

Цифровите активи усетиха и по-широките макроикономически промени в глобалните пазари. Азиатските акции варираха при ранната търговия след най-добрия си седмичен ръст от около два месеца, докато фючърсите на S&P 500 леко спаднаха.

Японските акции паднаха, а йената се покачи след като управителят на Банката на Япония Казуо Уеда даде най-ясния досега сигнал за повишаване на лихвите този месец.

"На макро ниво нарастващата доходност на японските държавни облигации добави допълнителна понижателна тежест, тъй като инвеститорите оценяваха потенциалното ускоряване на разплитането на йена кери търговията - динамика, която исторически натежава върху глобалните рискови активи, включително криптовалутите," каза пред бизнес медията Джеф Ко, главен анализатор в CoinEx.