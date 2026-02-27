Китайската Mixue, която през декември официално изпревари McDonald's по брой обекти и се превърна в най-голямата верига за бързо хранене в света, започна експанзия и на американския пазар. Първите й локации вече отвориха врати в Ню Йорк и Лос Анджелис.

Основаната през 1997-а компания управлява над 50 000 обекта в глобален мащаб, от които над 48 000 в Китай и повече от 4 700 извън страната. За сравнение, McDonald's има над 45 000 ресторанта по света.

Бързият растеж на Mixue се дължи на агресивен франчайз модел, при който компанията печели не само от такси по договорите, но и от продажбата на суровини и оборудване на своите партньори.

Ултраниските цени като основно оръжие

Брандът залага на изключително достъпни продукти - сладолед, млечни чайове, лимонади и т.нар. boba напитки. Цените рядко надхвърлят 5 долара за сладолед, дори с добавени топинги. Менюто включва около 38 артикула, като клиентите могат да избират и нивото на захар - от 0% до 200%.

Именно ценовото позициониране е ключовият коз на Mixue в опита й да се наложи на силно конкурентния американски пазар, доминиран от играчи като Starbucks и специализирани вериги за чай.

Лицето на марката е талисманът Snow King - усмихнат снежен човек с корона и скиптър във формата на сладоледена фунийка. Обектите са разпознаваеми с яркочервената си визия и натрапчива мелодия, която звучи постоянно в заведенията.

Първите реакции на клиенти и медии в САЩ са смесени. Ниските цени привличат тийнейджъри и млади потребители, а на места се образуват опашки. В същото време част от ревютата определят вкуса на продуктите като прекалено сладък и по-скоро посредствен, което поставя въпроса дали моделът "евтино и масово" ще бъде достатъчен за траен пробив отвъд Азия.

Въпреки скептицизма обаче, глобалният ръст на Mixue показва, че търсенето на достъпни десерти и напитки остава устойчиво. Ако експанзията в САЩ се окаже успешна, китайският бранд може да се превърне в поредния, който пренаписва правилата на американския пазар за бързо хранене, смятат анализатори.