Все повече хора си спомнят с умиление детското меню или студентските си години, когато посетят McDonald's. Веригите за бързо хранене станаха популярни, благодарение на универсалната храна, бързото обслужване и най-вече - ниската цена. През 2025 година обаче последният компонент се забелязва все по-трудно.

Според американското Бюро за трудова статистика цените в категорията на храните с ограничено обслужване, към които спадат и бързите, са се увеличили с близо 28% за периода 2019-2023 г. За сравнение, ресторантите с пълно обслужване отбелязват около 24% повишение. И двете групи заведения за хранене обаче надвишават общата инфлация от 19%, разказва CNBC.

Част от причините са повишените стойности на наемите на обектите и съставките, както и на консумативите. Само между 2022 и 2023 година стойността на опаковките на McDonald's е нараснала с 11%. В някои случаи пък компанията - собственик е увеличила таксата за лиценз.

Въпреки това, най-голямо влияние оказва повишаването на работната заплата, а по-дългото работно време налага наемането на повече персонал.

Повлияха ли по-високите цени на потреблението?

Покачването на цените кара все повече хора да се замислят дали си заслужава да си купят поредния бургер. Това се случва на фона на засилващата се мания по здравословно хранене и спорното качество на бързите храни.

Източник: iStock

Според Дейвид Хенкес - старши директор в изследователската компания Technomic, потребителите продължават да харчат същата сума в любимата си верига, но заради цените броят на посещенията им е намалял. Именно на това се дължи стабилната печалба на компаниите в сектора през 2019-2023 г., достигайки нивата от преди пандемията.

За да се справят с намаленото потребление, веригите инвестират повече в програмите си за лоялност. McDonald's например планира да увеличи абонатите си от 150 на 250 милиона активни потребители в продължение на 90 дни до 2027 година, благодарение на персонализирани реклами.

Други вериги пък предлагат намаление в определен часови диапазон (например обедно меню) или ден от седмицата, а в някои случаи - дори безплатен подарък към поръчката.

Заслужава ли си?

За да отговорим на този въпрос, от Money.bg сравнихме цените в някои от по-популярните вериги за бързо хранене с тези на няколко софийски ресторанта.

Според приложението на една от известните компании за доставка на храна най-евтиното бургер меню в McDonald's е на стойност 14,10 лв., а най-скъпото - 28,10 лв. Разбира се, може да си поръчате само бургер. Цената му започва от 4,80 лв. (80-100 гр.) и достига 20 лв. Малките картофки (80 гр.) са 4,80 лв., а добавката сос - около 2 лв.

Източник: GettyImages

Ситуацията в друга популярна верига за бързо хранене в България - KFC, е подобна. Там менютата варират между 13,50 лв. и 24,50 лв., а известните им кофи с пилешко - между 21 и 34 лв., в зависимост от количеството и вида на месото. Тук малките картофки са около 6 лв. за 150 гр.

KFC е една от компаниите, които използват обедно меню, с което да привлекат повече клиенти - обикновено работещи или учащи. Въпреки това, то е достъпно единствено на място или чрез поръчка от оригиналния сайт, като по този начин елиминира външните компании за доставки.

Известните сандвичи Subway започват от около 9 лв. малкият и 15,40 лв. големият и достигат съответно 11,50 лв. и 20,50 лв. Цената на пиците във веригите Domino's и PizzaLab е в диапазона 14-20 лв., в зависимост от големината, вида на тестото и съставките.

Източник: iStock

За сравнение, цената на италианското ястие в ресторантите е в диапазона 12-17 лв., като размерът е стандартен. Тази на салатите варира между 12 и 20 лева, в зависимост от съставките, а на основното зависи от наличието и вида на месото, но средната му стойност е около 24 лв. Много от ресторантите обаче предлагат обедно меню, което е значително по-евтино. В някои от градовете извън столицата цените също са по-ниски.

От проверката ни можем да заключим, че веригите за бързо хранене все още предлагат по-евтини алтернативи в някои случаи. Разликата в цените с част от ресторантите обаче е минимална. Много от хората в популярната платформа за форуми Reddit отбелязват, че това ги е накарало да намалят консумацията си на така наречената бърза храна и дори да я спрат. Разбира се, все още остава предимството на бързото получаване и консумиране на продукта, което е удобно за работещите и учащите.