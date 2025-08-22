Правителството на Австрия предприема правни действия срещу търговски вериги, в разгара на текущия дебат за цените в местните супермаркети, съобщи австрийското радио и телевизия. Социалното министерство счита, че обозначенията на отстъпките са непрозрачни и "подвеждат" клиентите.

Сдружението за информация на потребителите (СИП) заведе по поръчка на министерството иск срещу Billa, Spar, Hofer и Lidl.

Според обвинението, при промоции компаниите не спазват задължението си да посочват най-ниската сравнителна цена от последните 30 дни и за потребителите в много случаи не е ясно дали отстъпките действително водят до икономии на пари.

Министерството се позовава на Закона за ценообразуването, който влезе в сила в страната през 2022 година и има за цел да гарантира, че промоциите не са изкуствено завишени и потребителите не са подвеждани. За прилагането на тази норма при многократните промоции за един продукт в рамките на кратък период от време, е задължително при по-късната промоция цената да се сравни с тази на първата отстъпка, ако става въпрос за най-ниската цена за последните 30 дни.

Ако това не се случи и се използва за сравнение по-ранна "нормална цена" или краткосрочно (след първата промоция) повишена цена, може да се създаде погрешно впечатление у купувачите за значителна икономия на пари. В други случаи изобщо не бива да се рекламират отстъпки, тъй като те не са "истински" без посочване на най-ниската цена през последните 30 дни, е критиката на социалното министерство. Точно такива практики обаче са често срещани в някои вериги за хранителни стоки.

СИП твърди, че в хода на целенасочени проверки на всички четири вериги супермаркети, срещу които сега е заведено дело, са установени "ясни нарушения на правилата за ценообразуване", рекламирани са неточни промоционални цени, като отстъпките "изглеждат по-големи, отколкото всъщност би трябвало да бъдат", заявяват от СИП.

Министърът на финансите Маркус Мартербауер, наскоро започна дебат за високите цени на хранителните продукти и възможните интервенции при цените в Австрия. За лидера на австрийските социалдемократи и вицеканцлер Андреас Баблер интервенциите на пазара са възможни, както заяви в интервю за австрийската новинарска агенция АПА.