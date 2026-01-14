Китай приключи 2025 г. с рекорден търговски излишък от почти 1,19 трилиона долара, въпреки подновеното търговско напрежение със Съединените щати и високите мита въведени от президента Доналд Тръмп. Това показват данни на китайската митническа служба, пише Reuters.

Големият износ през 2025 година до голяма степен е резултат на усилията на китайските производители да пренасочат доставките си от американския пазар към Югоизточна Азия, Африка и Латинска Америка, след като Тръмп се върна в Белия дом и засили натиска в посока ограничаване на търговията с втората в света икономика, която фактически е и най-големият конкурент на американската.

Пекин разчита на външната търговия, за да компенсира продължаващия спад в сектора на недвижимите имоти и слабото вътрешно търсене на стоки.

Източник: iStock

В същото време, рекордният търговски излишък на страната засилва опасенията в други икономики за търговските практики на Китай, производственият свръхкапаците и нарастващата им зависимост от някои китайски продукти.

"Импулсът за растеж на световната търговия остава слаб, а външната среда за развитието на китайската външна търговия е сложна", коментира заместник-ръководителят на митническата служба Ван Цзюн. По думите му обаче, с разширяването на кръга от търговски партньори, способността на Китай да понася външни рискове "значително се е подобрила", а фундаменталните показатели на външната търговия остават стабилни.

Само през декември износът на Китай е нараснал с 6,6 на сто на годишна база, след годишно увеличение от 5,9 на сто през ноември, което е значително над очакванията. Същевременно вносът в Китай също нараства, като за декември на годишна база ръстът е 5,7 на сто а за ноември 1,9 на сто, което също е над прогнозите.

Месечният търговски излишък на Китай е надхвърлил 100 млрд. долара седем пъти през 2025 г. От което може да се направи извод, че американските мита са имали ограничен ефект върху общата търговия на Китай със света, въпреки че са засегнали доставките за САЩ.

Международни икономисти очакват Китай да продължи да увеличава пазарен дял в световен мащаб и през 2026 година, подпомогнат от създаването на производствени бази в чужбина, където митата за достъп до пазарите на САЩ и Европейския съюз са по-ниски.

За отбелязване е, че китайската автомобилна индустрия, която е основен сектор в индустриалната стратегия на страната, е увеличила износа си с 19,4 на сто през 2025 г., до 5,79 милиона автомобила. Доставките на електрически автомобили са нараснали с близо 49 на сто, като Китай се очаква да запази позицията си на най-голям износител на автомобили в света за трета поредна година.