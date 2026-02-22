В последните седмици в Казахстан отново се разпалиха дебати около националния фонд за благосъстояние Самрук-Казина (Самрук-Казына) - институция, която управлява част от най-важните активи в страната и често е в центъра на политически и обществени дискусии. Критиката дойде от страна на президента Касим-Жомарт Токаев, който акцентира върху това, че в част от националните компании и свързаните с фонда структури има твърде много мениджъри, които "не са натоварени с реална работа" и буквално "изнемогват от безделие" в офисите си.

Думите на държавния глава породиха широко внимание и въпроси дали фондът реално работи ефективно.

Какво представлява фондът?

На фона на критиката е важно да се разбере какво представлява самият фонд. Самрук-Казина е създаден през 2008 година като стратегически институт за управление на държавни активи с цел модернизация и стабилизиране на икономиката. В портфейла му попадат компании от ключови сектори като енергетика, транспорт, логистика, химия и добивни индустрии, сред които КазМунайГаз, KEGOC, Казахтелеком, Еър Астана, Казатомпром и други.

Източник: Samruk-Kazyna

Активите му възлизат на десетки милиарди долари и играят важна роля в икономическия живот на страната.

Част от представата за фонда като "гигант, който доминира над цялата икономика" обаче е преувеличена. Неговата добавена стойност за реалния БВП е по-малка, отколкото често се твърди, а ролята му е по-скоро структурна и инфраструктурна, отколкото абсолютна икономическа доминация.

Една от най-цитирани забележки от последното обсъждане е фактът, че самият фонд има централен щат от 124 души, които формално управляват цяла мрежа от около 300 компании и проекти. Това лесно се превръща в сензационно заглавие, но картината е по-сложна: въпросните 124 души са всъщност представляват нещо като връх на пирамидата, докато "дъщерните" компании разполагат със свои екипи и мениджъри.

Експертът Олжас Байдильдинов обяснява, че дори ако фондът съкрати 10% от административния си персонал, това няма да доведе до значителни икономии или структурна промяна. Според него критиката на президента не е срещу централния апарат, а срещу квазидържавния сектор като цяло. В него има хиляди служители в различни подразделения и компании, които често не работят с достатъчна ефективност.

Дебатът далеч не е нов

Дебатът около Самрук-Казина далеч не е нов. Някои депутати и експерти предлагат поетапно прехвърляне на активите под прякото управление на министерства, за да се повиши прозрачността и подотчетността. Възникват въпроси за това дали фондът изпълнява успешно своята мисия да бъде двигател на дългосрочен растеж, или просто усложнява структурата на икономиката.

Източник: Samruk-Kazyna

В същото време ръководството на фонда отчита реални инвестиционни проекти - от газопроводи до логистични хъбове и зелена енергия.

У нас Самрук-Казина попадна в медийното внимание през миналата година, когато обяви, че проявява интерес към активите на Лукойл. КазМунайГаз пък присъства на местния пазар чрез дъщерното си дружество Ромпетрол България, което развива дейност у нас от 2002 г.

Компанията управлява мрежа от близо 60 бензиностанции и предлага горива, произведени в румънската рафинерия Petromidia, част от европейското портфолио на групата.