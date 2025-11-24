Националната петролна и газова компания на Казахстан KazMunayGas (KMG) планира да продаде до 50% от европейските си активи, обединени в холдинга KMG International (KMGI). Решението е част от по-широка стратегия за привличане на стратегически партньор, оптимизация на международното портфолио и намаляване на финансовите и регулаторни рискове, с които групата се сблъсква в различни пазари на континента, съобщават медии.

Планираната сделка, която се очаква да бъде реализирана в периода 2026-2027 г., ще се проведе чрез 2-етапен открит търг, потвърден от Агенцията за защита и развитие на конкуренцията в Казахстан. Според официалната информация целта е нов инвеститор да подкрепи развитието на европейските операции със свеж капитал, технологична експертиза и управленски капацитет, който да ускори преструктурирането и модернизацията в ключови сегменти.

Източник: rompetrol.bg

KMG International е изцяло притежавано дъщерно дружество на KazMunayGas и обединява 28 оперативни компании с дейност в 11 основни пазара в Европа и региона на Черно море и Средиземноморието. Групата оперира рафинерии, нефтохимически обекти, терминали, логистични центрове и голяма мрежа за търговия на дребно под марката Rompetrol.

С над 6000 служители KMGI е сред значимите енергийни играчи в региона.

KMG в България

KMG присъства трайно и на българския пазар чрез своето дъщерно дружество "Ромпетрол България", което развива дейност у нас от 2002 г. Компанията управлява мрежа от близо 60 бензиностанции в страната и предлага горива, произведени в рафинерията Petromidia.

В решението за продажба влияние оказват и натрупаните през последните години финансови затруднения в част от европейските операции - резултат от по-високи данъчни нива, регулаторни промени и макроикономическа несигурност. По данни на казахстанските власти допълнителното данъчно натоварване върху KMGI от 2023 г. досега надхвърля $215 милиона, което значително увеличава разходите и затруднява поддържането на конкурентност в някои пазари.

На този фон KazMunayGas търси по-гъвкава структура на собствеността, която да позволи диверсификация на риска и стабилност в динамична среда.