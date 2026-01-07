Американската петролна компания Chevron и фондът за частни инвестиции Quantum Capital Group обединяват усилия в офертата за закупуване на международните активи на санкционираната руска нефтена компания "Лукойл", пише FT. Ако сделката бъде финализирана, двете компании планират да разделят активите помежду си, които са оценени от "Лукойл" на 22 милиарда долара.

Офертата, ръководена от Quantum, е за целия портфейл от международни активи на "Лукойл", включващ производство на нефт и газ, рафинерии и повече от 2000 бензиностанции в Европа, Азия и Близкия изток.

Quantum работи по сделката със своята базирана в Лондон портфолио компания Artemis Energy. Според запознати с въпроса лица, Quantum и Chevron възнамеряват да притежават и управляват активите дългосрочно - обещание, което вероятно ще спечели одобрението на администрацията на Тръмп.

Конкретната цена на офертата не можа веднага да бъде установена. Quantum отказа коментар, докато говорител на Chevron заяви, че компанията разполага с разнообразно портфолио и продължава да оценява потенциални възможности, но не коментира търговски въпроси.

Двойката са най-новите кандидати, влезли в битката за активите на "Лукойл" извън Русия, които вече са привлекли оферти от Carlyle Group, конгломерата от Абу Даби International Holding Company, Exxon Mobil Corp. и саудитската Midad Energy. Carlyle Group дори е наела Goldman Sachs Group Inc. за подпомагане на офертата си.

Процесът на търг бе стартиран през ноември, когато швейцарският търговец на суровини Gunvor се оттегли от сделка с "Лукойл" за активите, след като администрацията на Тръмп заяви, че ще блокира транзакцията и нарече Gunvor "марионетка на Кремъл". Gunvor, която се опитваше да се дистанцира от Русия, беше съосновена от Генадий Тимченко - близък съюзник на руския президент Владимир Путин, но той не е в управлението на компанията от 11 години.

Quantum, основана от тексаския нефтен магнат Уил ВанЛо, вече е провела разговори с представители на администрацията на Тръмп относно офертата си, лансирайки аргумента, че предложението й ще затвърди американската собственост над стратегически важни енергийни активи.

Висш американски правителствен служител приветства предложението на Quantum и Chevron, посочвайки, че търсят продажба, която поставя собствеността върху тези активи в ръцете на американски собственик и оператор завинаги, избягвайки ситуация на "купи и продай".

Chevron, която преди това обмисляше собствена оферта за част от активите на "Лукойл", може да се интересува от 5-процентния дял на руската компания в нефтеното находище "Тенгиз" в Казахстан, което американската компания частично притежава и управлява.

Министерството на финансите на САЩ е дало разрешение на компаниите да водят преговори с "Лукойл" до 17 януари. Всяка сделка ще изисква одобрение от американските регулаторни органи, което дава на президента Доналд Тръмп ефективно право на вето.