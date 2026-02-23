Сериозна промяна в приоритетите на бизнеса си обяви Bulgaria Sat - оператор на първия български геостационарен сателит BulgariaSat-1. Спътникът ще се използва за защитени комуникации (secure SATCOM), интегрирани end-to-end решения и други услуги за нуждите на отбраната, сигурността и критичната инфраструктура.

Стратегическият завой идва в контекста на инициативата GovSatCom, чрез която Европейският съюз изгражда система за координирано използване на защитени сателитни комуникации за нуждите на държавните институции, отбраната и сигурността, за управление на критичната инфраструктура и управлението на кризи в рамките на държавите членки на ЕС и намалява зависимостта от външни за Европа оператори.

Моделът е на публично-частно партньорство - държавата задава изискванията и контролира операторите, осигуряващи технологичното изпълнение, като тя след това предоставя сателитния капацитет на ниво ЕС. Според основателя и изпълнителен директор на Bulgaria Sat Максим Заяков, България има шанса да се нареди сред държавите от евросъюза, които ще бъдат доставчици на този тип услуга. Останалите са Франция, Испания, Люксембург, Италия и Гърция.

"Разработваме ново поколение наземни терминали за защитени комуникации през геостационарна орбита, с цел бъдещо серийно производство в България", допълни той, като по думите му инвестицията в сателитна инфраструктура и технологии може да има ефект върху цялата икономика.

9 години в трудна орбита

Изстреляният през 2017 г. BulgariaSat-1 осигурява покритие на Балканите, Черноморския регион, Европа, Близкия изток и Северна Африка. Когато ракета на SpaceX го изведе в орбита, това беше най-амбициозният проект на "Булсатком". Компанията тогава беше лидер при сателитната телевизия у нас, разработваше и собствена LTE мрежа, а очакванията за сателита бяха, че половината от капацитета му ще се използва от чуждестранни клиенти.

Нещата обаче не се развиха точно по този начин. Влизането на международния пазар на сателитни услуги не е лесно - особено с оглед сериозната конкуренция от гръцка страна. Възвръщането на инвестицията от над 230 милиона долара се оказа трудно, а междувременно финансовото здраве на "Булсатком" се влоши и започнаха процеси, финалът на които беше поглъщането на доставчика от собственика на Vivacom.

Понастоящем голяма част от капацитета на BulgariaSat-1 се използва от neosat - доставчик на сателитни услуги, в чийто Съвет на директорите е отново Заяков. През сателита се излъчват и няколко български телевизии и радиа (включително - регионални), но чуждестранните канали са малко.

Bulgaria Sat за 2024 г. има 2,7 млн. лева приходи и над 52 милиона лева загуба.