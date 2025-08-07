Гръцкият център за иновации в областта на отбраната (ELKAK) обяви национален търг за конструирането на разузнавателен сателит в проект на стойност 25 милиона евро, съобщава Greek reporter.

В технологичен аспект спътникът ще използва SAR радарна технология и подвижна антена за изображения с висока резолюция без значение от осветеността и атмосферните условия. Амбицията на центъра е крайният резултат да надмине постигнатото до момента в сферата в световен мащаб.

Освен за разузнаване, военните ще използват новата технология за радиоелектронна борба - заглушаване на комуникации и навигационни системи и изваждане от строя на вражеската дигитална инфраструктура. Едновременно с това ще може да работи с лазери, оръжия с директна енергия и снаряди.

Допълнителен принос

С този проект южната ни съседка цели да развие сектора на космически технологии в страната и да разшири веригата на доставки. Според Пантелис Цорцакис - главен изпълнителен директор на ELKAK, работата на отбранителната индустрия в тази посока е изключително важна за стратегическата независимост на страната.

"Космосът се очерта като петата оперативна област - наред със сушата, морето, въздуха и киберпространството", каза Цорцакис пред Greek reporter.

От ELKAK очакват новата разработка да помогне както за насърчаване на иновациите и за развитието на местната икономика, така и за установяване на партньорство между стартиращи компании, фабрики, изследователски институции и утвърдени бизнеси в отбранителната индустрия.

Тенденция, а не изключение

В края на юни гръцките медии съобщиха за успешното изстрелване на първия си сателит DUTHSat-2, с помощта на SpaceX и Европейската космическа агенция. Той използва ново експериментално оборудване за наблюдение, включващо модерни оптически камери и сигурни телекомуникационни системи.

Очаква се още два спътника да бъдат изпратени в космоса през ноември.