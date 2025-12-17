Гърция успя тази седмица да изплати предсрочно заеми в размер на 5,3 млрд. евро от първата си спасителна програма в рамките на еврозоната, съобщи "Евронюз".

Погасяването на дълга, който първоначално е трябвало да бъде изплатен до 2031 г. или дори до 2040-те години, представлява положителна стъпка в дългогодишните усилия на страната за стабилизиране на публичните си финанси.

Координирано от Европейската комисия (ЕК), плащането е ясен знак, че Гърция разчита все по-малко на дългове, натрупани по време на финансовата криза в страната, както и намалява тежестта на бъдещите лихвени плащания.

Гръцкият механизъм за заем (Greek Loan Facility - GLF) беше първият извънреден спасителен инструмент, създаден в рамките на еврозоната, в период, когато постоянен механизъм за подпомагане все още не съществуваше. Той беше учреден преди създаването на Европейския механизъм за стабилност и паралелно с други програми за корекция по време на дълговата криза в еврозоната.

През 2010 г. Гърция загуби достъп до финансовите пазари, а този механизъм предотврати незабавен фалит на страната и ограничи риска за останалите държави членки на ЕС.

Според гръцки медии, предсрочното погасяване на този дълг ще спести около 1,6 млрд. евро от лихвени плащания до 2041 г. Чрез директното намаляване на бъдещите бюджетни разходи, се очаква съотношението дълг към БВП на страната да спадне под 120% до 2029 г. Ще припомним, че за страните от ЕС, изискването е техният външен дълг да не надвишава 60% от БВП на всяка страна.

Това е особено значимо за държава, която има най-високото съотношение на публичен дълг към БВП в еврозоната.

В периода между края на 2009 г. и 2018 г. Гърция преживя тежка дългова криза, предизвикана от години на фискално лошо управление, големи бюджетни дефицити и слаба икономическа конкурентоспособност.

Кризата наложи три международни спасителни програми от ЕС и Международния валутен фонд, съпътствани от строги мерки за икономии и болезнени структурни реформи.