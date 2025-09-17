Към 1 септември 2025 г. Грузия е изплатила изцяло външния си дълг към Русия и шест други държави кредитори от Парижкия клуб. Това е в изпълнение на споразумението за преструктуриране на част от дълга на Грузия, постигнато през 2004 г., съобщават от Министерството на финансите на страната, пише Интерфакс. Малката бивша съветска република е с население наполовина на българското.

Освен към Русия, Грузия погаси дълговете си по въпросното споразумение към Азербайджан, Турция, Казахстан, Армения, Иран и Нидерландия.Към 1 август тази година общият остатък от дълга към тези страни беше 7,32 милиона долара, включително 4 милиона долара към Русия.

Плащанията включват 160 милиона долара дълг, взет преди 1999 г., лихвите по задълженията за периода от 1999 г. до 2004 г., както и задълженията, подлежащи на погасяване през 2004-2006 г., в съответствие с предварително одобрен график.

Преструктурирането на дълга към посочените страни от Парижкия клуб е извършено от 1 юни 2004 г. до 1 декември 2006 г., като планът за погасяване беше за срок от 20 години.

Споразумението за преструктуриране на дълга стана след одобрението от Международния валутен фонд (МВФ) през 2004 г. на програмата за финансова помощ на Грузия.

Общата сума на плащанията надхвърли 225 милиона долара, отбелязват от Министерството на финансите на страната.

Към 1 септември 2025 г. общият външен дълг на Грузия възлиза на 9,09 милиарда долара, което е увеличение с 5,8% от началото на годината.

Във валутната структура на външния държавен дълг на малката бивша съветска република, еврото заема почти 70%.