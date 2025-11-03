Държавният дълг на Украйна от 2022 г. насам, т.е. за по-малко от 4 години, се е утроил. За изплащането му ще са необходими 35 години, както и плащането на много съществени лихви, се каза в съобщение на партията "Европейска солидарност", която има представители във Върховната рада (парламентът на страната).

"Държавният и държавно гарантиран дълг на Украйна към 30 септември 2025 г. е достигнал 8,024 трилиона гривни (около 191,18 милиарда долара). Това е точно три пъти повече, спрямо държавният дълг на страната към началото на 2022 г. За изплащането на посочения държавен дълг, според съществуващите във връзка с него финансови споразумения, ще са необходими 35 години.

"Освен това, за обслужване на дълга, т.е. за изплащане на лихвите по него, за посочения период ще трябва да бъдат похарчени бюджетни средства в размер на повече от 3,8 трилиона гривни (90,5 милиарда долара)", се казва в изявление, публикувано в Telegram канала на "Европейска солидарност".

От партията отбелязват още, че и без това огромният дълг на Украйна, ще продължи да расте и през следващата година.

Наскоро от Международният валутен фонд (МВФ) посочиха, че държавният дългът на Украйна през 2025 г. ще се увеличи рязко до 108,6% от брутния вътрешен продукт (БВП), а нарастването като абсолютна стойност и дял ще продължи и през следващата година, до 110,4% от БВП за 2026 година. Ще припомним, че за страните от ЕС изискването е, максималният дълг да не надхвърля 60% от БВП на съответната държава.