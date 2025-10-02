Брутният външен дълг на Молдова към края на юни 2025 г. достигна 11,41 милиарда долара, което е увеличение с доста значителните 10,5% в сравнение с края на 2024 г., се казва в доклад на Националната банка на страната.

Само през второто тримесечие дългът на малката бивша съветска република се е увеличил със 7,2%, а през първото тримесечие - с 3,1%.

По-конкретно, в структурата на брутния външен дълг на Молдова, държавният външен дълг за полугодието е нараснал с 11,5% през първата половина на годината, до 4,73 милиарда долара. Дългът на Централната банка е 41,2 милиона долара към края на юни (намаление с 8,4%), а дългът на банките (без Централната банка) е 479,9 милиона долара, което е увеличение с 5,8%.

Финансовите задължения на частния сектор на Молдова достигнаха 4,21 милиарда долара към края на юни, което е увеличение с 13,6% от началото на годината.

Размерът на вътрешнофирменото кредитиране, включено във външния дълг, се е увеличил с 3,9% през първата половина на годината, достигайки 1,95 милиарда долара.

А за цялата 2024 г. брутният външен дълг на Молдова се е увеличил само с 0,9%, след нарастване с 5,7% през 2023 г. и с 9,8% - за цялата 2022 година.