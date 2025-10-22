Държавният дълг на Испания достигна нов исторически връх през август - 1,69 трилиона евро, показват данни на Банката на Испания, предава RTVE. Това съответства на 103% от брутния вътрешен продукт, което е увеличение с 0,7 процентни пункта спрямо юли, когато съотношението беше 102,3%.

В сравнение със същия месец на миналата година, дългът като дял от БВП е намалял с 0,9 пункта (от 103,9%), но номинално е нараснал с 4,7%, спрямо 1,62 трилиона евро през август 2024 г.

Най-голям принос за увеличението има дългът на централното правителство, който е достигнал рекордните 1,54 трилиона евро - равностойни на 93,7% от БВП. Задълженията на системата за социално осигуряване остават почти без промяна - 126,2 милиарда евро, или 7,6% от БВП.

Регионалните власти също отчитат леко увеличение - дългът на автономните области възлиза на 340,2 милиарда евро (20,6% от БВП), докато при общините има известно намаление до 22,7 милиарда евро.

Консолидираната задлъжнялост на целия публичен сектор - след приспадане на вътрешните взаимни задължения - възлиза на 371 милиарда евро, което е с 2,2% повече спрямо година по-рано и представлява 22,5% от БВП.

Правителството очаква бавно понижение

Испанското правителство прогнозира, че до края на годината дългът ще се понижи до 101,7% от БВП. В средносрочен план целта е той да спадне до 98,4% през 2027 г., 90,6% през 2031 г. и 76,8% през 2041 г.

Въпреки очертаната низходяща траектория, в прогнозите не се посочва кога Испания би могла да достигне нивата, считани от Европейската комисия за "фискално устойчиви" - под 60% от БВП.