Операторът на последния руски газопровод към Европа - "Турски поток", се мести в Унгария, след като съд в Нидерландия нареди активите му да бъдат замразени.

South Stream Transport B.V. се оказа в сложна ситуация не заради западни санкции, а в резултат на търговски спор - акционер в компанията до 2014 г. беше ДТЕК "Крименерго" на най-богатия украинец Ринат Ахметов, но след анексирането на Крим той загуби достъп до активите си.

"Турски поток", който минава и през България, макар управляващите да го наричат "Балкански поток", е от изключително значение най-вече за Унгария и Сърбия, чиито правителства заедно с това на Словакия са единствените съюзници на режима в Москва. Някои анализатори твърдят, че тръбата, чийто участък у нас беше построен рекордно бързо, е направила възможна инвазията в Украйна.

На форум в Москва унгарският външен министър Петер Сийярто заяви, че страната му "трябва да се бори едновременно с Брюксел и, за съжаление, с Киев, за да държи дългосрочно в безопасност енергийните си доставки". Будапеща ще атакува в съда плановете на ЕС да се откаже от руския тръбен газ до септември 2027 г.

Сийярто подчерта, че сътрудничеството се основава на "здрав разум" и национални интереси. По думите му фактът, че енергийната сигурност на Унгария е невъзможно без Русия "не е политически или идеологически, а физически въпрос".

Той подчерта, че от САЩ е дошло уверение, че "Турски поток" няма да попада под санкции.

Петер Сийярто посочи още, че подкрепя инвестициите на унгарската държавна енергийна компания MOL в Русия, която се счита за потенциален купувач на активи на "Лукойл", включително - рафинерията в Бургас.